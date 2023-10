Poznajmy prozdrowotne właściwości picia kurkumy

Czym jest kurkuma?

Kurkuma to żółta przyprawa pochodząca z Azji, która nadaje potrawom piękny kolor i aromat. Przez dietetyków nazywana jest często „superfoods”, czyli wyjątkowo korzystna dla zdrowia. Od lat kurkuma, a w szczególności kurkumina, która odpowiada za kolor przyprawy jest obiektem badań klinicznych, które potwierdzają lecznicze właściwości kurkumy. Biorąc pod uwagę, że coraz więcej osób interesuje się zdrową dietą i szuka prozdrowotnych rozwiązań w medycynie naturalnej, kurkuma wydaje się idealnie wpisywać w te potrzeby.

Jakie właściwości prozdrowotne posiada kurkuma?

Kurkuma do picia ma zastosowanie w leczeniu, profilaktyce wielu schorzeń i chorób. Poniżej zamieszczamy najczęściej wymieniane z nich.

- kurkuma zawiera kurkuminę - substancję, która posiada silne właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwnowotworowe,

- żółta przyprawa to silny antyoksydant, który chroni nasze komórki przed uszkodzeniem przez wolne rodniki,

- poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego i chroni przed infekcjami,

- zmniejsza ryzyko chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer, oraz pomaga w regeneracji mózgu np. po udarach,

- usprawnia funkcjonowanie komórek nerwowych, wpływa korzystnie na nastrój, co ma bardzo duże znaczenie w stanach depresyjnych,

- poprawia funkcjonowanie układu trawiennego (wątroby, trzustki, woreczka żółciowego) a dodatkowo ma właściwości rozkurczające,

- obniża poziom cholesterolu i cukru we krwi, zmniejszając ryzyko miażdżycy i cukrzycy.

W jakiej formie najlepiej pić kurkumę?

Najprostszym sposobem na spożywanie tej niezwykłej przyprawy jest woda z kurkumą. Przygotowanie takiego super zdrowego napoju jest niezwykle proste. Wystarczy dodać do szklanki ciepłej wody łyżeczkę kurkumy, szczyptę pieprzu (który zwiększa wchłanianie kurkuminy), opcjonalnie odrobinę miodu lub cytryny dla smaku. Po dokładnym wymieszaniu nasza kurkuma do picia jest gotowa. Taką przygotowaną wodę można pić codziennie rano na czczo lub w ciągu dnia w zależności od preferencji.

Jeśli lubimy eksperymenty kulinarne, można próbować również dodawać kurkumę do zup, smoothie i łączyć ją z innymi przyprawami jak imbir, cynamon, kardamon czy wanilia, które podkreślają smak i właściwości kurkumy. Pierwsze pozytywne dla organizmu efektu z picia kurkumy pojawiają się po 7-10 dniach. Nie jest to zatem szczególne długo, co dodatkowo powinno zachęcać do jej stosowania.

Czy istnieją przeciwskazania do stosowania kurkumy?

Pomimo bardzo długiej listy wskazań do regularnego spożywania, kurkuma powinna być stosowana z umiarem a czasem nawet unikana. Można powiedzieć, że jest ona bezpieczna dla zdecydowanej większości zdrowych osób. Istnieją jednak sytuacje lub choroby, przy których stosowanie tej wyjątkowej przyprawy nie jest wskazane.

Z kurkumy powinny zrezygnować osoby, które:

- mają kamienie żółciowe lub problemy z pęcherzykiem żółciowym,

- przyjmują leki rozrzedzające krew lub mają zaburzenia krzepnięcia,

- kobiety w ciąży oraz karmiące piersią. Szczególnie niewskazane jest stosowanie kurkumy w okresie ciąży, gdyż pobudza ona pracę macicy (może wywoływać mikro-skurcze),

- mają chorobę wrzodową lub refluks żołądkowo-przełykowy.

Podsumowanie

Jak widać, kurkuma to nie tylko smaczna przyprawa, która ma liczne właściwości lecznicze ale co ważne jest ogólnie dostępne. Picie wody z jej dodatkiem sprawia, że jest to prawdziwa skarbnica zdrowia. Kurkuma do picia do najprostszy sposób, aby dostarczyć sobie tej niezwykłej przyprawy do organizmu i móc korzystać z jej licznych prozdrowotnych właściwości. Pamiętajmy jednak, że nawet najzdrowsza przyprawa, dla niektórych osób może być niewskazana. Wówczas lepiej ograniczyć ją do minimum lub odstawić całkowicie np. na czas ciąży. Mamy nadzieję, że ten tekst ukazał, ja wiele możemy skorzystać, stosując coś, co bardzo często mamy w domu i nawet nie zdajemy sobie do końca sprawy z jego licznych zalet.