Praca magazyniera – na czym polega i czy jest to przyszłościowy wybór?

Czym zajmuje się magazynier?

Magazynier to osoba, która zatrudniona jest w magazynie spożywczym lub przemysłowym. Z uwagi na to, że jego lista obowiązków jest dość długa, zajęcie to uznawane jest za bardzo wymagające.

Do codziennych zadań na stanowisku magazyniera zaliczyć można:

przyjmowanie dostaw towaru i wyładowywanie ich z samochodów,

planowanie rozmieszczenia towarów w przestrzeni magazynowej, by jak najlepiej wykorzystać dostępne miejsce,

rozkładanie towaru w magazynie – często przy wykorzystaniu wózków widłowych lub podnośników,

metkowanie produktów,

przygotowywanie i wydawanie zamówień dla klientów indywidualnych i hurtowych,

sprawdzanie zgodności stanów magazynowych z dokumentacją,

załadunek zamówień do aut,

obsługa urządzeń magazynowych,

efektywna praca w zespole,

inwentaryzacja magazynu.

Jak widać, obowiązki magazyniera bywają bardzo zróżnicowane. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna wyróżniać się siłą fizyczną i sprawnością, które na co dzień umożliwią jej przenoszenie i dźwiganie towaru.

Z racji tego, że w magazynie zazwyczaj zatrudnionych jest więcej osób, umiejętność pracy zespołowej jest bardzo ważna, tak samo jak komunikatywność. Wielu pracodawców wymaga także od kandydatów do pracy w charakterze magazyniera umiejętności obsługi urządzeń magazynowych oraz zdolności logistycznych.