Praca w magazynie w Niemczech – wszystko, co musisz wiedzieć

Co należy wiedzieć przed wyjazdem do pracy w Niemczech w magazynie? Czy warto podjąć pracę u naszego zachodniego sąsiada i jak agencja pracy tymczasowej może pomóc w znalezieniu zatrudnienia w Niemczech?

Jak znaleźć pracę w magazynie w Niemczech?

W sieci można trafić na liczne oferty pracy na stanowisku komisjonera w Niemczech. W niektórych przypadkach wymagana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego czy posiadanie niemieckich uprawnień na wózki komisjonerskie/widłowe (Ameiseschein für Flurförderzeuge, Schtaplerschein lub Ameiseschein). Jednak często można trafić także na oferty, w których od kandydatów nie oczekuje się znajomości języka niemieckiego czy dodatkowych uprawnień. Na pewno bardzo dużym plusem będzie doświadczenie na zbliżonym stanowisku.

Osoby, które decydują się na taki wyjazd bardzo często korzystają z pomocy agencji pracy tymczasowej. Szukanie pracy za granicą przez agencję gwarantuje pewne i stabilne zatrudnienie. Jedną z takich agencji jest PowerJobs, która oferuje pracę w Niemczech m.in. w sektorze logistycznym.

Praca w magazynie w Niemczech – wyjazd za pośrednictwem PowerJobs

Na etapie rekrutacji agencja pracy tymczasowej PowerJobs wymaga od kandydatów przeważnie samego CV, a w nielicznych przypadkach także świadectw pracy potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie. Należy pamiętać, aby w życiorysie dokładnie opisać doświadczenie zawodowe oraz podać aktualne dane kontaktowe. Ważne jest także określenie znajomości języków obcych – zwłaszcza jeżeli pracodawca tego wymaga.

Samo podpisanie umowy o pracę odbywa się w biurze agencji lub zdalnie. Zatrudniony pracownik może liczyć na pomoc w dopełnieniu formalności związanych z wydaniem dokumentu pozwalającego na zatrudnienie pracownika na podstawie polskiej umowy o pracę (A1) czy Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jeżeli zatrudniona osoba nie posiada prawa jazdy czy samochodu, którym może pojechać do pracy, przedstawiciel agencji pomaga w zorganizowaniu transportu.

Osoby wyjeżdżające do pracy w Niemczech za pośrednictwem PowerJobs nie muszą martwić się o mieszkanie. Agencja zapewnia swoim pracownikom w pełni wyposażone zakwaterowanie z dostępem do kuchni, lodówki, kuchenki, pralki itp.

Praca w Niemczech w magazynie – kwestie praktyczne

Osoby zatrudnione na stanowisku komisjonera przeważnie są odpowiedzialne za:

- wyszukiwanie produktów na półkach,

- kompletowanie towaru za pomocą skanera ręcznego,

- paletowanie i etykietowanie,

- transport towaru przy użyciu wózka paletowego.





Jak agencja wspiera pracowników magazynowych w Niemczech?

W miejscu pracy oraz w codziennym życiu w Niemczech zatrudnionym osobom pomaga koordynator. To osoba, która regularnie pojawia się na magazynie oraz w miejscu zamieszkania, jest odpowiedzialna za dopełnienie formalności związanych z tymczasowym zameldowaniem pracowników w Niemczech i pomaga w komunikacji w miejscu pracy. Koordynator odpowiada także za sprawy kadrowe – urlopy, nieobecności czy zastępstwa.

Kiedy można otrzymać dodatki do pensji?

- Znajomość języka niemieckiego – PowerJobs posiada oferty pracy zarówno dla osób, które znają język niemiecki, jak i takie, gdzie język nie jest wymagany. Niemniej wyjeżdżając do pracy za granicę warto zaznajomić się z podstawowymi zwrotami, które ułatwią komunikację nie tylko w miejscu pracy, ale również w codziennym życiu w Niemczech. Dodatkową zachętą do nauki powinien być fakt, że pracownikom ze znajomością języka niemieckiego przysługuje dodatek do pensji w wysokości 50 euro miesięcznie.

- Własny środek transportu – dodatek w wysokości od 50 do 100 euro miesięcznie może także otrzymać pracownik, który wyjeżdża do Niemiec własnym samochodem oraz dojeżdża nim do pracy.

- Polecenie kandydata do pracy – jednorazowy bonus finansowy w wysokości 250 zł może dostać każdy, kto poleci swojego znajomego do pracy w Niemczech w magazynie (po przepracowaniu przez poleconą osobę pierwszego miesiąca).

Praca w Niemczech na magazynie – dlaczego warto wyjechać?

Wyjazd do pracy za granicę to trudna decyzja, a przed jej podjęciem należy rozważyć wszystkie za i przeciw. Często argumentem przekonującym do podjęcia pracy w Niemczech są wyższe zarobki. Jeżeli pracodawca umożliwia pracę w nadgodzinach, pensja będzie jeszcze wyższa. Wyjazd do pracy w Niemczech wiąże się także z możliwością zdobycia doświadczenia zawodowego, które z pewnością zaprocentuje po powrocie do kraju. Co więcej, przebywanie w nowym miejscu pracy pozwala na poznanie innych sposobów organizacji pracy, a także – co bardzo ważne – naukę języka obcego. Nie bez znaczenia jest również możliwość poznania nowej kultury czy zwiedzenia ciekawych miejsc.

Praca w Niemczech na magazynie – pomoc agencji pracy tymczasowej

Decydując się na wyjazd do pracy w Niemczech za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej PowerJobs, pracownik może liczyć na:

- kompleksową pomoc w zorganizowaniu wyjazdu (m.in. transportu),

- pomoc w dopełnieniu wszystkich formalności,

- darmowe, w pełni wyposażone zakwaterowanie z dostępem do Internetu,

- pomoc polskiego koordynatora w codziennym życiu w Niemczech oraz w miejscu pracy,

- terminowe wypłaty.

Zainteresowanych pracą w magazynie w Niemczech zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej agencji lub przesłani CV na adres praca@powerjobs.pl