Praca w Niemczech - co musisz wiedzieć przed podjęciem zatrudnienia?

Nie masz perspektyw na znalezienie dobrze płatnej pracy? Pracodawca odmawia ci podwyżki? A może wysokość twojej obecnej pensji pozostawia wiele do życzenia? Jeśli na którekolwiek z zadanych powyżej pytań odpowiedziałeś twierdząco to znak, że powinieneś rozważyć podjęcie zatrudnienia u naszych zachodnich sąsiadów. Czy warto pracować w Niemczech? Ile można zarobić? Gdzie szukać pracy i jak przygotować się do wyjazdu za granicę? Odpowiadamy na te i wiele innych pytań dotyczących pracy w Niemczech.

Ile można zarobić?

Niemcy to bez wątpienia jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków emigracji zarobkowej w ostatnich latach. Aktualnie za naszą zachodnią granicą z powodzeniem pracuje ponad 700 tysięcy Polaków, a liczba ta sukcesywnie rośnie. Nic dziwnego, zwłaszcza biorąc pod uwagę bliskość opisywanego państwa oraz naturalnie wysokość zarobków. Zwłaszcza te ostatnie wydają się być decydującym argumentem w dyskusji dotyczącej potencjalnego wyjazdu. No dobrze ale ile – konkretnie – można zarobić pracując w Niemczech? Od 1 stycznia 2021 r. ustawowa stawka minimalna wynosi 9,50 euro za godzinę brutto czyli około 44,11 zł. A to dopiero początek podwyżek planowanych na najbliższe lata. Po 6 miesiącach wspomniana stawka ma bowiem wzrosnąć do 9,60 euro, po kolejnych 6 miesiącach do 9,82 euro, by finalnie 1 lipca 2022 roku osiągnąć pułap 10,45 euro za godzinę brutto. Przyjmując, że będziemy pracować 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu nasze miesięczne wynagrodzenie wynosić będzie 1596 euro brutto czyli około 7240 zł. Nieźle, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ustawowa stawka minimalna za godzinę pracy w Polsce wynosi obecnie 18,30 zł, co miesięcznie pozwala uzyskać zarobki w kwocie 2800 zł brutto.

Znajomość języka niemieckiego – czy jest konieczna?

Jedno z najczęściej zadawanych pytań na temat pracy w Niemczech dotyczy oczywiście bariery językowej. Czy znajomość języka niemieckiego jest konieczna do podjęcia zatrudnienia u naszych zachodnich sąsiadów? Jeśli planujesz pracować i mieszkać w Niemczech to znajomość opisywanego języka będzie mieć zasadnicze znaczenie. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ w przeciwnym razie nie będziesz w stanie porozumieć się z pracodawcą czy urzędnikami, nie mówiąc już o współpracownikach czy choćby obsłudze w sklepach, restauracjach etc. Co jednak najważniejsze to fakt, że wyłącznie osoby mówiące po niemiecku mają szansę na wynegocjowanie dobrych warunków pracy i płacy oraz uniknięcie wyzysku. No dobrze, a co w przypadku, gdy nie znasz języka jednak nie możesz wstrzymać się z wyjazdem do momentu opanowania takowego? W takiej sytuacji warto zapisać się na kurs językowy będąc już za granicą. Stosunkowo tanie kursy odznaczające się dość wysokim poziomem nauczania oferowane są między innymi przez uniwersytety ludowe (Volkshochschulen).

Poszukiwanie zatrudnienia – samodzielnie czy z pomocą agencji pracy?

Pracy w Niemczech można szukać zarówno samodzielnie, jak i za pośrednictwem agencji zatrudnienia (polskiej lub niemieckiej). Niemniej jednak zanim rozpoczniemy nasze poszukiwania, w pierwszej kolejności dostosujmy CV do wymogów niemieckich rekruterów. Jak tego dokonać? Pełną instrukcję tworzenia niemieckiego CV znajdziesz między innymi na stronie: https://www.cv-maker.pl/blog/cv/jak-napisac-cv-po-niemiecku.

Poszukiwanie pracy bez pomocy pośredników warto rozpocząć od przejrzenia niemieckich portali z ogłoszeniami, takich jak www.jobpilot.de, www.jobworld.de, www.jobware.de, www.berufsstart.de, www.stellenanzeigen.de czy też www.arbeit-online.de. Możemy również skorzystać z wyszukiwarki EURES (ec.europa.eu/eures/home.jsp) czyli Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej (dostępnego pod adresem: ec.europa.eu/eures/home.jsp) gdzie udostępniane są dane dla aż 31 krajów europejskich.

Naturalnie znalezienie pracy na własną rękę niesie ze sobą konieczność samodzielnego dopełnienia formalności. Jeśli jednak nie chcesz zajmować się kwestiami formalnymi, to zawsze możesz skorzystać z pomocy agencji pracy. W takim przypadku zarówno wspomniane kwestie formalne, jak i te związane z zakwaterowaniem zostają po stronie agencji. Warto dodać, że większość profesjonalnych biur pośrednictwa pracy nie pobiera od pracowników opłat za rekrutację (takowe pokrywa bowiem przyszły pracodawca).

Co ze sobą zabrać? – potrzebne dokumenty

Wyjeżdżając do Niemiec koniecznie zabierzmy ze sobą paszport lub dowód osobisty z datą ważności przynajmniej 6 miesięcy oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Aby uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć odpowiedni wniosek (do pobrania na stronie: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/uzyskaj-ekuz-poczta-elektroniczna/). Co poza tym? Poza wyżej wymienionymi dokumentami warto wziąć ze sobą uprawnienia potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, akt ślubu i akty urodzenia dzieci (będą niezbędne do uzyskania korzystniejszej klasy podatkowej) oraz – jeśli mieszkaliśmy wcześniej w Niemczech - potwierdzenie poprzedniego meldunku i niemiecki numer identyfikacji podatkowej.

Zakwaterowanie i ubezpieczenie zdrowotne

No dobrze, a co z zakwaterowaniem i ubezpieczeniem zdrowotnym? Przecież wspomniana powyżej Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego gwarantuje pomoc jedynie w nagłych przypadkach.

Zarówno zakwaterowanie, jak i podstawowa opieka medyczna leżą po stronie pracodawcy (ta druga udzielana jest w ramach umowy o pracę i uwzględnia korzystanie z usług lekarzy bądź pobyt w szpitalu). W praktyce więc pracownik musi zatroszczyć się jedynie o własne wyżywienie.