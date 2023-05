Praca w Niemczech – opiekunka osób starszych: gdzie szukać zatrudnienia?

Praca w opiece – Niemcy

Gdzie dokładnie można znaleźć zatrudnienie w Niemczech? W jakim landzie najbardziej pożądana jest praca w opiece? Niemcy w podeszłym wieku chętnie korzystają z pomocy opiekunek i dotyczy to mieszkańców praktycznie wszystkich landów.

Przeglądając oferty pracy na takich portalach jak https://caringpersonnel.pl/, łatwo można zauważyć, że wiele zleceń pochodzi nie tylko ze wschodu kraju: Berlina czy Drezna, które z uwagi na niewielką odległość od Polski interesują pewnie najwięcej osób, ale także ze wschodu i południa. Wiele ofert pracy można znaleźć w miastach takich jak Stuttgart, Monachium, Dortmund czy Lipsk, a nawet położony niemalże na granicy z Belgią Akwizgran. Każda osoba zainteresowana pracą w Niemczech powinna zatem z łatwością znaleźć ofertę w sam raz dla siebie.

Praca dla opiekunek w Niemczech – gdzie szukać ofert pracy?

No dobrze, miejsce pracy to jedno, ale gdzie właściwie najlepiej szukać ofert pracy, które pozwolą podjąć zatrudnienie w Monachium, Berlinie czy Stuttgarcie? Przede wszystkim z pomocą przychodzą tutaj specjalne organizacje i instytucje, które pośredniczą między pracodawcami i pracownikami oraz pomagają znaleźć zatrudnienie w opiece. Przykładem takiej organizacji jest Caring Personnel, która wystawia sprawdzone, oficjalne oferty skierowane zarówno dla doświadczonych opiekunek, jak i osób, które chcą podjąć dopiero pierwszą pracę w Niemczech. Oferty pracy Caring Personnel można dopasować do swoich oczekiwań mieszkaniowych i wymagań, a co więcej – organizacja na siebie bierze wszelkie formalności i transport opiekunki w miejsce pracy.

Jednak ofert pracy można szukać w sieci także w innych miejscach. Polecamy przede wszystkim:

portale ogłoszeniowe – można tu wskazać zarówno na polskie, takie jak Jobble czy Aplikuj, jak i niemieckie: Karriere czy Jobs.de;

media społecznościowe – warto na bieżąco monitorować ogłoszenia pojawiające się na grupach na Facebooku zrzeszających Polaków za granicą;

strony niemieckich urzędów pracy – wiele ogłoszeń można znaleźć na przykład na stronie arbeitsagentur.de – stronie internetowej Federalnej Niemieckiej Agencji Pracy.

Urzędy pracy w Niemczech oraz siedziby organizacji takich jak Caring Personnel można, rzecz jasna, odwiedzać także stacjonarnie.

Opieka osób starszych w Niemczech – sprawdzone oferty

Jak widzisz, praca dla opiekunek w Niemczech może być znaleziona w różnych miejscach. Jeżeli jednak chcesz, by opieka osób starszych w Niemczech przebiegała bez przykrych niespodzianek, zawsze korzystaj ze sprawdzonych organizacji i biur pracy oraz unikaj zatrudnienia na czarno. Jak wspomnieliśmy wcześniej, wiele ofert znajdziesz na przykład na https://caringpersonnel.pl/.