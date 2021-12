Praca za granicą za pośrednictwem agencji – informacje praktyczne

Praca za granicą przez agencję to bardzo popularna forma zatrudniania Polaków w wielu krajach europejskich, np. we Francji, Niemczech, Holandii czy Norwegii. W sieci można trafić na wiele ofert, które są publikowane właśnie przez takie podmioty. Czym kierować się przy wyborze? Jak znaleźć rzetelną agencję i nie dać się oszukać?

Praca za granicą – jak zweryfikować agencję?

Aby znaleźć pracę za granicą, warto śledzić oferty pojawiające się w największych serwisach ogłoszeniowych, gdzie przeważają oferty agencji pracy, które specjalizują się we współpracy z zagranicznymi firmami. Bardzo ważne jest, żeby przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu dokładnie sprawdzić podmiot, za pośrednictwem którego planujemy wyjechać. Pomoże to uniknąć wielu kłopotów w późniejszym czasie. Niestety na rynku wciąż funkcjonują nieuczciwe agencje, które stosują podejrzane, często nielegalne praktyki.

Przede wszystkim należy wiedzieć, że agencja pracy za granicą nie ma prawa pobierać od kandydata opłat za pośrednictwo w znalezieniu pracy! Ma jedynie prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z zorganizowaniem wyjazdu, jak np.:

koszt badań lekarskich,

koszt transportu (np. biletu autobusowego),

koszt tłumaczenia dokumentów.

Jeżeli na rozmowie rekrutacyjnej usłyszysz, że musisz zapłacić za znalezienie pracy, zrezygnuj ze współpracy z tą agencją.

Po drugie, każda agencja musi posiadać wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ). W ogłoszeniu o pracę lub na stronie WWW agencji kandydat z łatwością powinien znaleźć numer KRAZ agencji. Wpis do rejestru można także sprawdzić na stronie internetowej https://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz.

Warto także zajrzeć na stronę internetową agencji, sprawdzić zakładkę „kontakt” i dane rejestrowe firmy. Ze strony WWW dowiesz się także, z jakimi klientami zagranicznymi współpracuje agencja i w czym się specjalizuje. Szukasz pracy w branży budowlanej? Sprawdź, iloma ofertami w tym sektorze dysponuje agencja. To ważne, ponieważ nawet w sytuacji, kiedy w trakcie twojego pobytu za granicą firma wycofa się ze współpracy, agencja będzie mogła przenieść cię do innego klienta.

W niektórych ogłoszeniach agencje podają informację o tym, jaka firma jest docelowym pracodawcą (czyli w jakiej firmie będzie faktycznie wykonywana praca). Jeżeli w ogłoszeniu znajduje się taka adnotacja, sprawdź, czy taka firma rzeczywiście istnieje.

Praca za granicą za pośrednictwem agencji – czy warto?

Każdy, kto chce wyjechać za granicę w celach zarobkowych, może także szukać zatrudnienia na własną rękę. Jednak w takiej sytuacji to na pracowniku spoczywa odpowiedzialność za zorganizowanie wyjazdu, począwszy od znalezienia pracy, przez załatwienie wszystkich kwestii formalnych, tłumaczeń, po znalezienie zakwaterowania itp. Wyjazd na własną rękę może być także bardzo utrudniony w sytuacji, kiedy nie znamy języka obcego lub nie mamy na miejscu kogoś, kto mógłby nas wesprzeć – zwłaszcza na początku.

Dlatego też wyjazd do pracy za granicę z pomocą pośrednika może być dla pracownika o wiele łatwiejszym i wygodniejszym rozwiązaniem. Do zalet współpracy z agencją pracy należą m.in.:

pomoc w zorganizowaniu wyjazdu (skompletowaniu dokumentów, znalezieniu transportu),

dodatki do pensji (np. zwrot kosztów przejazdu do danego kraju czy dodatek za korzystanie z własnego samochodu na miejscu),

zapewnione zakwaterowanie (czytając ofertę, należy zwrócić uwagę, czy zakwaterowanie jest także opłacone),

wsparcie opiekuna/koordynatora w codziennym życiu w danym kraju oraz w miejscu pracy,

legalne zatrudnienie, odprowadzane składki, ubezpieczenie (zdrowotne, wypadkowe),

praca dla zweryfikowanej firmy,

możliwość wyjazdu bez znajomości języka obcego.

Praca za granicą – postaw na sprawdzoną agencję!

Jeżeli chcesz wyjechać do pracy poza granice Polski, upewnij się, że korzystasz ze wsparcia agencji, która oferuje legalne zatrudnienie. Jedną z takich firm jest agencja pracy tymczasowej PowerJobs (nr KRAZ 11749), która od wielu lat rekrutuje do pracy nie tylko w Polsce, ale także we Francji i Niemczech.

Wyjeżdżając do pracy za granicę za pośrednictwem PowerJobs, pracownik może liczyć na pełne wsparcie koordynatora, darmowe zakwaterowanie, terminowe wypłaty oraz kompleksową pomoc w zorganizowaniu wyjazdu. PowerJobs oferuje zatrudnienie:

w Niemczech w sektorze logistycznym, hotelarskim i produkcyjno-przemysłowym,

we Francji w sektorze przemysłowym, budowlanym i hotelarsko-gastronomicznym.

Wyjazd do pracy za granicę to decyzja, która może rodzić wiele obaw. Skorzystanie ze wsparcia agencji, która ma doświadczenie i zapewnia pracownikom pomoc, odciąży cię i zapewni poczucie bezpieczeństwa w nowym miejscu.