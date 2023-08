Probiotyki - korzyści, rodzaje i źródła

Równowaga flory jelitowej to podstawa dla naszego zdrowia. Gdy jelita dobrze pracują, to poprawia się nasz nastrój, lepiej wyglądamy, rzadziej cierpimy na nietolerancje i alergie pokarmowe, a także mamy więcej energii i lepszą odporność. Dlatego by zadbać o jelita, warto dowiedzieć się więcej o probiotykach, dzięki którym uporami się ze swoimi dolegliwościami i zadbamy o cały organizm.

Odbuduj naturalną florę bakteryjną za pomocą probiotyków odbudowujących

W niektórych sytuacjach nasza flora bakteryjna ulega zaburzeniu. Mogą to być czynniki stresowe, nieodpowiednia dieta, przyjmowanie konkretnych leków albo antybiotykoterapia. W takiej sytuacji przyjmowanie probiotyków jest najlepszym rozwiązaniem, by odbudować mikroflorę jelitową i zadbać o równowagę w organizmie. Probiotyk przy antybiotykoterapii dobrze jest wdrożyć możliwie jak najszybciej. By dbanie o jelita jeszcze bardziej sobie ułatwić, dobrze jest zdecydować się na duet idealny, czyli probiotyki i prebiotyki, które to sprawiają, że działanie tych pierwszych jest jeszcze efektywniejsze.



Dowiedz się, jakie szczepy bakterii i drożdży mogą występować w probiotykach

W probiotykach mogą występować takie bakterie probiotyczne jak: lactobacillus acidophilus (najczęściej występująca bakteria probiotyczna, wpływa na utrzymanie równowagi w jelicie), bifidobacterium lactis (wspiera nie tylko zdrowie jelit, ale i układ odpornościowy), a także: lactobacillus rhamnosus, lactobacillus casei, streptococcus thermophilus. Nie można tutaj zapomnieć także o drożdżach, w tym o: saccharomyces boulardii - wspierający utrzymanie równowagi flory bakteryjnej, a także saccharomyces cerevisiae var. boulardii.

Wesprzyj swój układ odpornościowy i naturalną równowagę organizmu stosując prebiotyki i probiotyki.

Jelita są określane mianem naszego drugiego mózgu. A to oznacza, że pełnią niezwykle istotną rolę w naszym organizmie. Odpowiednia mikroflora ma wpływ na naszą odporność i funkcjonowanie całego ciała. Dlatego, jeśli zmagasz się z problemami żołądkowymi, skórnymi, alergicznymi to najwyższy czas, by zdrożyć odpowiednią suplementację probiotykami dobranymi do Twoich potrzeb.

Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych