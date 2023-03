Problem nietrzymania moczu - jak sobie z nim radzić?

Wysiłkowe nietrzymanie moczu — czym jest nietrzymanie moczu ?

— czym jest ? Co jest przyczyną nietrzymania moczu?

Pomoc w nietrzymaniu moczu — jak polepszyć komfort osoby chorej?

Ćwiczenia mięśni dna miednicy — problem nietrzymania moczu

Wysiłkowe nietrzymanie moczu — czym jest nietrzymanie moczu?

Nietrzymanie moczu to nic innego jak mimowolne oddawanie moczu bez świadomego udziału osoby chorującej. W praktyce oznacza to, że zwieracze, które naturalnie powinny być kontrolowane przez nasz umysł, bezwiednie się rozluźniają. W efekcie tego dochodzi do cyklicznego popuszczania nazbieranej w pęcherzu uryny.

Takiego typu zdarzenia mogą mieć różne przyczyny, podłoże, a nawet objawy. W niektórych przypadkach takie nietrzymanie pojawia się bez względu na sytuacje, czyli podczas wykonywania codziennych, rutynowych czynności. U niektórych kobiet nietrzymanie może być nasilone w przypadku wzmożonego wysiłku mięśniowego jak np. podczas kichania, dźwigania ciężkich zakupów, a nawet podczas odruchu kaszlu. Istotne jest, że w wielu przypadkach może pojawić się również tzw. naglące nietrzymanie moczu, które związane jest z tak dużym przepełnieniem pęcherza moczowego, że chorujący nie jest w stanie wytrzymać, zanim siądzie na toaletę. W każdej z wymienionych sytuacji należy upatrywać się nie tylko przyczyn, ale również możliwości wyeliminowania problemu, jak i załagodzenia objawów.

Co jest przyczyną nietrzymania moczu?

Tak naprawdę przyczyn nietrzymania moczu może być bardzo wiele. Zwykle mówi się o kobietach, ponieważ problem najczęściej dotyka panie w okresie rozrodczym. Dokładniej mówiąc, objawy nietrzymania moczu pojawiają się, gdy mięśnie dna miednicy są za słabe i nie trzymają odpowiednio cewki moczowej. Taka przypadłość bardzo często pojawia się po porodach siłami natury, gdzie mięśnie dna miednicy narażone są na bardzo duży wysiłek, a ich powrót do pełnej sprawności zajmuje wiele czasu.

Należy mieć na uwadze, że przypadłość dotyka również osoby w podeszłym wieku, których układ mięśniowy jest znacznie słabszy, niż w młodzieńczych latach. Chociaż w pierwszym przypadku mowa jest wyłącznie o kobietach, to wśród seniorów przypadłość będzie dotykać zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Należy mieć na uwadze, że nie tylko wiek jest tutaj głównym czynnikiem, pojawiających się problemów z nietrzymaniem moczu. Dodatkowo na dolegliwość narażone są osoby cierpiące na przewlekłe zaparcia, otyłość, przebyte zabiegi ginekologiczne w przypadku kobiet i urologiczne w przypadku mężczyzn.

Pomoc w nietrzymaniu moczu — jak polepszyć komfort osoby chorej?

Ze względu na to, że problem nietrzymania moczu może pojawić się w każdym wieku, producenci wyszli naprzeciw oczekiwaniom większości osób i stworzyli kompleksową ofertę, której celem jest poprawa jakości życia i odbudowa wysokiej samooceny. Dzięki temu zarówno w sklepach, jak i aptekach z powodzeniem można znaleźć chłonne podpaski TENA, które doskonale poradzą sobie przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu, a także cyklicznym delikatnym popuszczaniu. Produkty TENA to nie tylko opcja dla aktywnych. Dostępne są również specjalnie przygotowane chłonne pieluchomajtki, które pozwolą na bezproblemowe funkcjonowanie w trakcie dnia.

Problem nietrzymania moczu może niejednokrotnie skutecznie uprzykrzyć życie i obniżyć poczucie wartości, co za tym idzie może również wpływać na budowanie relacji społecznych. Produkty na nietrzymanie moczu są niemal niewidoczne pod ubraniem, dlatego z powodzeniem można je nosić każdego dnia bez żadnych obaw.

Ćwiczenia mięśni dna miednicy — problem nietrzymania moczu

Zastanawiając się, czy można leczyć nietrzymanie moczu, trzeba mieć na względzie kilka istotnych aspektów. Zanim chory ucieknie się do operacyjnego leczenia powstałego problemu ważniejsza, może okazać się profilaktyka i regularne spotkania z fizjoterapeutą uroginekologicznym. Ze względu na to, że osłabienie mięśni dna miednicy to najczęstsza przyczyna, należy zadbać o jej prawidłowe ćwiczenia. Nietrzymanie moczu u kobiet wymaga poświęcenia czasu i uwagi. Ćwiczenia mięśni kegla będą niezwykle przydatne i skutecznie zniwelują powstały problem.

Dodatkowo warto zadbać o takie aspekty jak redukcja masy ciała, eliminacja napojów alkoholowych oraz substancji moczopędnych z codziennej diety. Leczenie nietrzymania moczu zarówno w przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu, jak i mieszane nietrzymanie moczu, może być wspomagane przez leczenie farmakologiczne. Skontaktuj się ze specjalistą i dobierz odpowiednie propozycje dla siebie. Warto również pamiętać o odpowiedniej ochronie w postaci wkładek i chłonnych majtek, które będą wsparciem każdego dnia.

Artykuł powstał w ramach współpracy z marką TENA