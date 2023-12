Profesjonalne tłumaczenie pisemne w Warszawie

Uprawnienia tłumacza przysięgłego

Oczywiście priorytetem są odpowiednie kwalifikacje. Wiążą się one z uprawnieniami tłumacza przysięgłego. Znaczy to, że nawet najlepszy absolwent filologii nie spełnia podstawowych wymagań zawodu. Chodzi bowiem o wysoki stopień zaufania publicznego. Prosty przekład postów na social mediach to nie kłopot dla studenta, jednakże fachowe tłumaczenia prawnicze czy transkrypcja telekonferencji na żywo to już inna para kaloszy. Rzecz dotyczy zaufania właśnie.

Dlatego każdy tłumacz przysięgły w Polsce musi wpierw zdać egzamin. To z kolei oznacza znajomość języka instytucji państwowych zarówno w Polsce, jak i np. w Chinach, jeśli w grę wchodzi tłumaczenie przysięgłe w języku chińskim. To samo dotyczy każdej danej dziedziny życia. Akty urodzenia, jak również profesjonalne tłumaczenia filmów – do takich zadań potrzeba fachowcy ze świadectwem państwowym. Poza tym każdy tłumacz przysięgły, Warszawa oraz cała Polska, musi złożyć ślubowanie. To gwarancja, że daną osobę cechuje rzetelności oraz dogłębna znajomość języków w kontekście prawa, biznesu i kultury.