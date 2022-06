Prowadzisz firmę i chcesz zatrudniać Ukraińców? O tym powinieneś wiedzieć

Zatrudnienie Ukraińca

Jeśli wybrałeś pracownika z Ukrainy, powinieneś pamiętać, że na ciebie spoczywa obowiązek weryfikacji, czy dana osoba posiada uprawnienia do pobytu i zatrudnienia na terenie Polski. Poniżej znajdują podstawowe i najważniejsze informacje na temat wszelkiego rodzaju formalności, jakich powinien dopełnić pracodawca. Należy niemniej jednak mieć na względzie, że każdy stan faktyczny wymaga osiągnięcia swoistej analizy. Każdy cudzoziemiec np. obywatel Ukrainy, który chce legalnie zacząć swoją pracę w Polsce i który jednocześnie nie jest zwolniony z obowiązku posiadania niezbędnego zezwolenia na pracę w naszym kraju, powinien posiadać odpowiednie dokumenty uprawniające. Taki cudzoziemiec musi mieć zgodę na pracę najpierw u swojego polskiego pracodawcy.

Ten sposób dostępu do legitymacji pobytowej jest ograniczony - tylko cudzoziemcy, którzy mają siedzibę firmy w Europie Zachodniej lub gospodarka Europy Centralnej, są uprawnieni do takich form korzystania z prawa migracyjnego. Ukraińców możesz zatrudnić poprzez agencję pracy tymczasowej Atlaswork.pl, która zajmuje się rekrutacją pracowników z Ukrainy.

Agencja Atlas Work

Pozwolenie na pracę

Inne kraje, w tym Ukraina, wymagają od pracodawców posiadania zezwolenia na zatrudnianie obywateli tego kraju. Tymczasem w Polsce nikt (pracodawca ani osoba z Ukrainy) nie musi składać takiego zezwolenia – we wspartej stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ustalono również, że rozwiązanie to jest preferowane przez wielu pracodawców oraz obywateli Ukrainy.

Oświadczenie o pracującym Ukraińcu w naszym kraju jest dokumentem potwierdzającym, że w Polsce zatrudniony cudzoziemiec, a w tym wypadu obywatel Ukrainy podlegał obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu. Dokument ten stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy w celu wykonywania pracy. Wizy w celu wykonywania pracy cudzoziemców, którzy spełniają warunki do jej uzyskania muszą być objęte oświadczeniem. Oświadczenie powinno zostać zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu pracodawcy.

