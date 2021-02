Przechowywanie ręczników, kołder i poduszek, czyli gdzie trzymać tego rodzaju tekstylia?

Potrzebujesz więcej porad dotyczących przechowywania tekstyliów? Zajrzyj na https://wnetrzadlaciebie.com/!

Czy warto składać ręczniki?

Teraz poruszymy kwestię składania ręczników i układania ich na półce czy w specjalnym koszu lub pudełku. Ten patent sprawdzi się idealnie, jeśli zależy nam na zachowaniu porządku w łazience. Pamiętajmy jednak, że przed poskładaniem, używane tekstylia muszą najpierw dokładnie wyschnąć. W innym przypadku będzie tworzyła się na nich np. pleśń. Montaż wieszaków będzie zatem i tak nieunikniony, chyba że mamy do dyspozycji np. kaloryfer, na którym nasze ręczniki będą mogły swobodnie schnąć.

Jak przechowywać kołdry i poduszki ?

Aktualnie używane kołdry oraz poduszki najczęściej chowamy do pojemnika na pościel. Czy jest to dobry pomysł? Tak, o ile będziemy robić to z głową. Musimy bowiem pamiętać, że w takiej komorze bardzo często osiadają duże ilości kurzu. Przynajmniej raz w tygodniu powinniśmy zatem dokładnie odkurzyć całe wnętrze naszego łóżka czy zestawu wypoczynkowego. Dodatkowo warto przetrzeć je wilgotną ściereczką, a następnie dokładnie osuszyć. Na koniec możemy również wyłożyć taki pojemnik na pościel kocem czy innym czystym materiałem. Będziemy mieć wtedy niemalże 100-procentową pewność, że naszej kołdrze oraz poduszce nic nie zagraża. A co w przypadku, gdy nie mamy do dyspozycji takiej komory? Wtedy najlepiej wydzielić dużą półkę, np. w szafie i właśnie do niej wkładać swoją pościel. Oczywiście w takiej sytuacji ponownie pamiętajmy o utrzymaniu tego miejsca w czystości. Nikt nie chce przecież spać na zakurzonej poduszce, tym bardziej że nasza twarz ma z nią bezpośredni kontakt.

Czy warto co jakiś czas wietrzyć pościel?

Wietrzenie pościeli na świeżym powietrzu to bardzo dobry sposób na usunięcie z niej bakterii, roztoczy oraz alergenów. Kołdra oraz poduszka szybko odzyskają również świeżość, a delikatnie je strzepując, usuniemy z ich powierzchni włosy, martwy naskórek czy sierść naszych pupili. Jak jednak wietrzyć pościel i jak często to robić? Najlepiej podłożyć pod nią koc i przewiesić przez barierkę lub ułożyć na suszarce. Zaleca się, aby taką pościel wietrzyć min. 30 minut z każdej strony. Jeśli natomiast chodzi o częstotliwość, tutaj najlepiej zafundować swojemu kompletowi taki “zabieg” dwa razy w tygodniu. Pościel można wystawić na zewnątrz zarówno latem, jak i zimą. Unikajmy jednak wynoszenia jej poza mieszkanie w wilgotne dni, czyli gdy za oknem sypie, pada lub utrzymuje się mgła.

Czy przykrywanie kołder i poduszek samą narzutą ma sens?

Często zdarza się również, że kołdry i poduszki leżą na łóżku cały dzień, przykryte jedynie narzutą. Czy takie przechowywanie pościeli ma sens? I tak, i nie. Koc czy inne tekstylia nie uchronią bowiem idealnie kompletu przed zabrudzeniem bądź osadzaniem się na nim kurzu. Z drugiej strony jednak kołdry oraz poduszki leżą wtedy swobodnie i mogą się “przewietrzyć”, jeśli w pokoju otwarte jest okno. Co zatem zrobić? Jeśli mamy osobną sypialnię, do której bardzo rzadko wchodzimy w ciągu dnia, taki sposób może się sprawdzić. W przypadku bardziej uczęszczanych miejsc, o wiele lepiej schować pościel do pojemnika lub szafy.