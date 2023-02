Przed nami XV edycja Targów Rolniczych AGRO-PARK w Lublinie

Czym w 2023 roku zaskoczą Targi Rolnicze w Lublinie?

Imponująca ekspozycja, szeroka oferta na sezon 2023 i pełno nowości to pewnik każdej edycji Targów Rolniczych w Lublinie. Osoby, które wezmą udział w wydarzeniu mogą liczyć na obecność branżowych liderów, innowacyjne rozwiązania oraz specjalistyczną wiedzę– Jesteśmy przekonani, że na to wydarzenie z niecierpliwością czekają wszyscy rolnicy, którzy profesjonalnie podchodzą do tematu rozwoju swoich gospodarstw. Targi to przede wszystkim biznesowe spotkanie, ale też bardzo dobra atmosfera, sprzyjająca rozmowom. W tym roku nowością będzie konkurs dla zwiedzających z pulą nagród ponad 80 000 złotych.

Targi Agro-Park to wspólna inicjatywa Targów Lublin S.A. oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich, wydarzenie odbędzie się pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Targi Rolnicze AGRO-PARK

4-5 marca 2023 roku| Targi Lublin| ul. Dworcowa 11 Lublin

Najnowsze informacje dostępne na www.agropark.pl