Przedstawiciele Dzielnic rozmawiali z Inwestorem o energii z odpadów

Spotkanie stanowiło kolejny element działań informacyjno-konsultacyjnych prowadzonych przez Centrum Nowoczesnych technologii S.A. w związku z projektem „Lublin odzyskuje energię.” Dotychczas odbyły się m.in. spotkania z przedstawicielami Zarządów dzielnic sąsiadujących z planowaną inwestycją oraz lubelskimi mediami. We wrześniu, w czterech lokalizacjach miasta działały punkty informacyjno-konsultacyjne. Podczas dyżurów eksperci i konsultanci przedstawiali założenia projektu budowy Eko Elektrociepłowni Zadębie oraz odpowiadali na pytania zainteresowanych osób.

Okazją do dyskusji na temat projektu było także spotkanie, zorganizowane w dniu 29 września 2022 roku, adresowane do samorządowców z wszystkich 27 dzielnic Lublina. Ostatecznie, wzięło w nim udział jedynie kilkanaście osób. Radni poruszyli wiele istotnych kwestii związanych z planowaną inwestycją. Pytania dotyczyły m.in. bezpieczeństwa i lokalizacji elektrociepłowni. Eksperci CNT wyjaśnili, że każda tego typu instalacja musi spełnić obowiązujące standardy technologiczne BAT (Najlepsze Dostępne Techniki) oraz rygorystyczne normy emisyjne, które są dużo bardziej restrykcyjne w porównaniu z ciepłowniami konwencjonalnymi działającymi w oparciu o węgiel czy biomasę. Dzięki stałemu monitoringowi on-line, funkcjonowanie instalacji jest na bieżąco kontrolowane przez służby ochrony środowiska, w tym Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska. Lokalizacja pod przyszłą elektrociepłownię została wybrana nieprzypadkowo. To teren przemysłowy z niezbędnymi przyłączami elektroenergetycznymi. W sąsiedztwie funkcjonują zakłady zagospodarowujące odpady, centra logistyczne. Lokalizacja umożliwia sprawną dostawę paliwa przy wykorzystaniu obwodnicy, bez obciążania miejskich ulic. Liczba pojazdów związanych z obsługą instalacji nie przekroczy 1% obecnego ruchu w tym rejonie miasta.