Przegląd minikoparek, które kopią na głębokość większą niż 4 metry

Minikoparka JCB 67C-1

Minikoparka JCB 67C-1 to koparka gąsienicowa, wyposażona w zamkniętą oraz ogrzewaną kabinę. Jest to urządzenie maksymalnie wytrzymałe i wydajne, wszechstronne i produktywne. Do tego jest w stanie unieść ponad 6 ton! Wyposażone jest ono w silnik Diesla JCB o mocy 38,4 kW przy 2200 obr./min. Poza tym jego karoseria jest w pełni wykonana ze stali. Całość jest bardzo stabilna, m.in. za sprawą wytrzymałego podwozia oraz ramy typu H. Dodajmy, że ten model zapewnia niskie koszty eksploatacji.

Minikoparka JCB 90Z-2

Kolejny model w naszym rankingu to minikoparka JCB 90Z-2, która kopie aż na głębokość 4,668 m. Maksymalna wysokość zrzutu wynosi 5,32 m, a największy ciężar roboczy – 8850 kg. Jego serce stanowi silnik Stage V, który zapewnia temu urządzeniu ogromną efektywność. Co więcej, wyposażony jest on w funkcje, które umożliwiają oszczędność paliwa. Możesz w tym przypadku liczyć na długą żywotność oraz świetny stosunek jakości do ceny.

Minikoparka JCB 86C-2

Minikoparka JCB 86C-2 to następne urządzenie w naszym rankingu, na które warto zwrócić uwagę. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że kopie na głębokość 4,635 m. To niezawodna i wytrzymała maszyna, która będzie cieszyć Cię swoim nienagannym działaniem przez wiele lat. Dzięki wykonanej ze stali karoserii oraz tulejowanej części kopiącej łatwo jest ją – w razie potrzeby – naprawić, jednak ryzyko jakichkolwiek problemów jest tu tak naprawdę niewielkie.

Minikoparka JCB 100C-2

Minikoparka JCB 100C-2 to niezwykle wszechstronna i wydajna maszyna, która świetnie spisze się podczas różnego rodzaju prac budowlanych. Może się ona pochwalić m.in. hydraulicznym systemem napędowym, dzięki któremu łatwo jest całość sterować. Dobrze wentylowana i przestronna kabina idzie pod rękę z pochyłą konstrukcją podwozia, dzięki czemu ziemia trudniej gromadzi się na powierzchni, a w razie potrzeby łatwo się jest jej pozbyć. Interesują Cię minikoparki JCB nowe? W takim razie przejrzyj naszą ofertę i wybierz idealny model dla siebie!