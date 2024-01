Przepis na spokojny sen. Co zrobić, żeby nie budzić się w ciągu nocy?

Nocne przebudzenia - kiedy warto poszukać pomocy lekarza?

Walcząc z nocnymi wybudzeniami, w pierwszej kolejności sięgamy po domowe metody. W większości przypadków przynoszą one oczekiwane efekty, które widoczne są nawet pierwszej nocy. Niemniej jednak nie w każdym przypadku okazują się one wystarczające. Powodem nocnych przebudzeń są różnego rodzaju choroby związane z naszym zdrowiem fizycznym oraz psychicznym. Jeśli pomimo wprowadzenia w życie powyższych zmian nie odczuwamy poprawy lub jest ona nieznaczna (zmiany pozwalają zredukować liczbę wybudzeń, ale nie potrafimy pozbyć się ich całkowicie), warto zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Przeprowadzi on podstawowe badania, a następnie w razie potrzeby skieruje do specjalisty. Powodem przebudzeń mogą być liczne schorzenia - mają one miejsce na przykład w przebiegu nadczynności tarczycy oraz depresji.

Samodzielna walka z nimi w takim przypadku będzie trudna, a często wręcz niemożliwa. Konieczne staje się natomiast wdrożenie odpowiedniego leczenia, które czasami łączone jest z terapią snu. Niemniej jednak nawet w tym przypadku warto wprowadzić w życie powyższe zmiany, które dodatkowo wpłyną na komfort snu. Pamiętajmy, że bardzo istotne odpowiednie przygotowanie organizmu do odpoczynku. Nie wystarczy po prostu położyć się do łóżka - nasz organizm wymaga wyciszenia, wprowadzenia w stan czuwania.