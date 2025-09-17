PZLA Mistrzostwa Polski U16. Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego

Organizatorem mistrzostw jest Polski Związek Lekkiej Atletyki i Miasto Lublin. Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie – Lubelskie Smakuj życie! Z dumą Wspieramy Sport. Zawody przeprowadzi AZS Lublin.

– Mistrzostwa Polski U16 2025. Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego to jedna z ważniejszych imprez sportowych dla lekkoatletów w Polsce. Lublin będzie gospodarzem wydarzenia po raz drugi w historii, a do naszego miasta przyjedzie ponad 1000 najlepszych zawodniczek i zawodników w kategorii młodzik z 200 klubów z całego kraju.

W ramach rywalizacji zostaną wyłonieni indywidualni Mistrzowie Polski oraz medaliści Mistrzostw Polski w kategorii U16 w poszczególnych konkurencjach. Rozgrywki będą również szansą kwalifikacji do Kadry Narodowej na 2026 rok. To wszystko sprawia, że prestiż tej imprezy jest bardzo wysoki. Cieszę się, że Lublin może być częścią tego sportowego święta.

Serdecznie zapraszam 20 i 21 września na lubelski stadion lekkoatletyczny, który stanie się miejscem rywalizacji najlepszych młodych sportowców z całej Polski. Liczymy na Państwa obecność i wspólne kibicowanie przyszłym mistrzom – mówi dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Ambasadorkami PZLA Mistrzostw Polski U16. Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego są Emilia Wójtowicz i Zuzanna Gozdera, zawodniczki programu Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego w Lublinie. Tegoroczne medalistki Mistrzostw Polski U23 oraz reprezentantki Polski na Letnią Uniwersjadę i Mistrzostwa Europy U23.

Mistrzostwa składają się z 37 konkurencji, nowością jest sztafeta mieszana 4x100 m. Pierwszego dnia zawody wystartują po godzinie 11:00 (sobota), a drugiego dnia od godziny 9:00 (niedziela). PZLA Mistrzostwa Polski U16 zostały objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego i Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka. Transmisje internetową przeprowadzi KP Sport.

Na przestrzeni ostatnich lat w Lublinie odbywało się szereg najważniejszych imprez sportowych. Lublin stawia na sportowe emocje, ale i nie tylko. Można odkryć klimatyczne Stare Miasto i Bramę Krakowską, odwiedzić Zamek Lubelski i XIII wieczny Donżon. Zobaczyć piękną panoramę Lublina ze szczytu Wieży Trynitarskiej, czy przejść się podziemną trasą turystyczną. Odetchnąć w klimatycznym Ogrodzie Botanicznym, bo Lublin to idealne połączenie sportu i wypoczynku.