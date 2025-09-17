Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

PZLA Mistrzostwa Polski U16. Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego

Zapraszamy na PZLA Mistrzostwa Polski U16. Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego, który odbędzie się w dniach 20-21 września 2025 roku na Stadionie Lekkoatletycznym w Lublinie. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny!

Organizatorem mistrzostw jest Polski Związek Lekkiej Atletyki i Miasto Lublin. Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie – Lubelskie Smakuj życie! Z dumą Wspieramy Sport. Zawody przeprowadzi AZS Lublin.

– Mistrzostwa Polski U16 2025. Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego to jedna z ważniejszych imprez sportowych dla lekkoatletów w Polsce. Lublin będzie gospodarzem wydarzenia po raz drugi w historii, a do naszego miasta przyjedzie ponad 1000 najlepszych zawodniczek i zawodników w kategorii młodzik z 200 klubów z całego kraju.

W ramach rywalizacji zostaną wyłonieni indywidualni Mistrzowie Polski oraz medaliści Mistrzostw Polski w kategorii U16 w poszczególnych konkurencjach. Rozgrywki będą również szansą kwalifikacji do Kadry Narodowej na 2026 rok. To wszystko sprawia, że prestiż tej imprezy jest bardzo wysoki. Cieszę się, że Lublin może być częścią tego sportowego święta. 

Serdecznie zapraszam 20 i 21 września na lubelski stadion lekkoatletyczny, który stanie się miejscem rywalizacji najlepszych młodych sportowców z całej Polski. Liczymy na Państwa obecność i wspólne kibicowanie przyszłym mistrzom – mówi dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Ambasadorkami PZLA Mistrzostw Polski U16. Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego są Emilia Wójtowicz i Zuzanna Gozdera, zawodniczki programu Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego w Lublinie. Tegoroczne medalistki Mistrzostw Polski U23 oraz reprezentantki Polski na Letnią Uniwersjadę i Mistrzostwa Europy U23.

Mistrzostwa składają się z 37 konkurencji, nowością jest sztafeta mieszana 4x100 m. Pierwszego dnia zawody wystartują po godzinie 11:00 (sobota), a drugiego dnia od godziny 9:00 (niedziela). PZLA Mistrzostwa Polski U16 zostały objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego i Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka. Transmisje internetową przeprowadzi KP Sport.

Na przestrzeni ostatnich lat w Lublinie odbywało się szereg najważniejszych imprez sportowych. Lublin stawia na sportowe emocje, ale i nie tylko. Można odkryć klimatyczne Stare Miasto i Bramę Krakowską, odwiedzić Zamek Lubelski i XIII wieczny Donżon. Zobaczyć piękną panoramę Lublina ze szczytu Wieży Trynitarskiej, czy przejść się podziemną trasą turystyczną. Odetchnąć w klimatycznym Ogrodzie Botanicznym, bo Lublin to idealne połączenie sportu i wypoczynku.

W zeszłym tygodniu drona znaleziono m.in w Czosnówce (pow. bialski) oraz Cześnikach (pow. zamojski)

Dron znaleziony na drzewie. Na miejscu pracuje policja i żandarmeria wojskowa

W środę w jednej z miejscowości w powiecie zamojskim na drzewie zauważono drona. Policja na razie nie potwierdza, czy to maszyna wojskowa.

Jakub Stefaniak (sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) i Bartosz Kobus (doradca wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w MON)

Sekretarz stanu KPRM tłumaczy się ze zniszczonego domu w Wyrykach. „Powtórki z września 1939 roku nie będzie”

Dom w Wyrykach zniszczyła rakieta wystrzelona przez polski F-16 podczas działań obronnych w związku z wtargnięciem rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrznych – poinformowała „Rzeczpospolita”. – Nie zostawiliśmy tych ludzi bez mocy. Budynek zostanie odbudowany przez wojsko – mówi Jakub Stefaniak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zastępca szefa KPRM.

Jak zabezpieczyć smartfon przed włamaniem?

Jak zabezpieczyć smartfon przed włamaniem?

Smartfon to dziś nasz portfel, pamiętnik i klucz do świata online. Przechowuje zdjęcia, hasła, pliki i dostęp do banku. Nic dziwnego, że cyberprzestępcy próbują się do niego dobrać. Dobra wiadomość jest taka, że można się skutecznie obronić. Wystarczy kilka rozsądnych nawyków, parę ustawień i odrobina czujności. W tym poradniku znajdziesz sprawdzone wskazówki, oparte na doświadczeniu z polskiego rynku, banków i operatorów. Zobaczysz, jak przygotować telefon na gorsze scenariusze, jak rozpoznać pułapki, jak reagować, gdy stanie się coś podejrzanego. Przejdziemy krok po kroku przez ustawienia, aplikacje, sieci, płatności i plan awaryjny. Brzmi poważnie, ale spokojnie – to da się ogarnąć w kilkanaście minut. Efekt to spokój, którego nie kupisz w sklepie. Zaczynajmy!
Granica zamknięta. Biznes bije na alarm

Granica zamknięta. Biznes bije na alarm

Bialscy przedsiębiorcy apelują do rządu o rozwagę w podejmowaniu decyzji o przedłużeniu zamknięcia granicy z Białorusią. Firmy mogą tego nie przetrwać. O rekompensaty dla biznesu pyta też w interpelacji poseł Dariusz Stefaniuk (PiS) z Białej Podlaskiej.
W marcu podczas sesji radny przeprosił mieszkańców

Sąd skazał radnego za jazdę po pijanemu. Wyrok się uprawomocnił, ale radny nie straci mandatu

Skazany za jazdę po pijanemu radny z Międzyrzeca Podlaskiego nie straci mandatu. Komisarz wyborczy nie ma w tym przypadku podstaw prawnych.
Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

O profilaktyce raka piersi, wczesnym diagnozowaniu i trzeciej edycji Breast Fest porozmawialiśmy w programie Dzień Wschodzi z dr Zuzanną Pelc, onkolog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

Michał Sikora (PGE Start Lublin): Potrzebujemy dwóch-trzech tygodni, aby grać na właściwym poziomie

Rozmowa z Michałem Sikorą, drugim trenerem PGE Start Lublin
Kamil Witkowski (Motor II Lublin): Chcieliśmy powalczyć o coś więcej, ale liga nas troszkę zweryfikowała

Rozmowa z Kamilem Witkowskim, trenerem Motoru II Lublin
Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów