Rodzaje kont i kart firmowych. W czym przedsiębiorcy mogą wybierać?

Typy i koszty prowadzenia konta firmowego

W ofercie banków znajdują się dwa rodzaje kont firmowych – standardowe i premium. Dostęp do jednego bądź drugiego zależy od wysokości comiesięcznych wpływów na rachunek, na które wpływ zazwyczaj ma wielkość przedsiębiorstwa. Osoby, które czerpią dochody z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej lub niewielkiej firmy mającej kilku pracowników, na ogół mogą skorzystać jedynie z podstawowego wariantu usługi. Co ważne, nie należy przez to rozumieć ograniczeń w zarządzaniu pieniędzmi i załatwianiu spraw przedsiębiorstwa. Różnica sprowadza się do opłat, jakie przyjdzie wnieść właścicielowi za korzystanie z rachunku.

Standardowe konta firmowe

Osobom chcącym założyć swój pierwszy rachunek firmowy lub szukającym korzystniejszej oferty warto polecić internetową porównywarkę kont biznesowych. Dobrym przykładem jest agregator ofert Zgarnij premię, dostępny pod linkiem https://zgarnijpremie.pl/ranking-kont-firmowych/. Na tej stronie w jednym miejscu zgromadzone są propozycje wszystkich banków ogólnopolskich. Ułatwia to zestawienie ich ze sobą, a do tego sprawdzenie faktycznych kosztów posiadania rachunku w danym banku. O tym, ile kosztują, można się przekonać, klikając ikonę 🛈 znajdującą się przy kolejnych podpunktach, czyli:

stawka za posiadanie konta firmowego;

kwota za posługiwanie się kartą;

prowizja za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków;

suma premii za spełnienie wszystkich warunków określonych w umowie.

Wszystkie te informacje naraz są dostępne również pod odnośnikiem Sprawdź szczegóły. Dzięki nim klient biznesowy często dowiaduje się, że prowadzenie rachunku w danym banku i posługiwanie się kartą nic nie kosztuje dopiero po spełnieniu pewnych wymogów. Na szczęście nie są one trudne do rywalizacji. Do zwolnienia z opłaty za konto wystarcza niekiedy np. jeden przelew do ZUS w miesiącu lub utrzymanie salda na poziomie kilku tysięcy złotych. W podobny sposób można uniknąć wydatków na kartę. Często wystarczy do tego wykonanie transakcji na łączną sumę kilkuset złotych. Z kolei comiesięczne premie można uzyskać za realizację czynności bardzo różniących się w zależności od banku, np. przelewów zagranicznych w konkretnej walucie lub podpisanie umowy o wydanie terminala płatniczego i korzystanie z niego.

Konta firmowe premium

Pod wieloma względami rachunki premium nie różnią się od standardowych. Dają jednak dostęp do upustów, które nie są obwarowane dodatkowymi wymogami. Innymi słowy, czynności takie jak dokonywanie transakcji kartą i przelewy są darmowe. W tym drugim przypadku trzeba jednak pamiętać, że ich liczba także jest ograniczona. Oba warianty odróżnia jednak wysokość tego limitu. W ramach standardowej usługi przedsiębiorca może wysłać np. 10 przelewów krajowych oraz SWIFT (w dowolnej walucie) lub SEPA (tylko w euro), a posiadacz rachunku premium może mieć ich 20, 30, 40 itd. W obu przypadkach kolejne transakcje są płatne, ale zdarza się, że osoby mające podstawowe konto płacą nieznacznie więcej, zwykle o kilkadziesiąt groszy.

Warto przy tym pamiętać, że wyższa wersja konta również wymaga poniesienia kosztów. Dodatkowe kwoty banki naliczają choćby za wypłaty gotówki w bankomatach konkurencji. Odjęcia kilku złotych od salda przedsiębiorca może spodziewać się też, jeśli w ciągu miesiąca nie zapłaci kartą minimalnej wymaganej sumy. Największym wydatkiem jest jednak opłata za sam rachunek. O ile w przypadku standardowego wariantu waha się ona od 0 do około 10 zł, o tyle w wersji premium na ogół przekracza 50 zł. Dla większości właścicieli takich kont to i tak symboliczna suma ze względu na wymagane przez banki minimalne wpływy uprawniające do otwarcia wariantu premium. Powinny one wynosić 50 tys. zł, a czasem nawet więcej.

Karty do kont firmowych

Tak samo, jak w przypadku kont osobistych, do danego pakietu usług banki przypisują konkretne rodzaje kart. Co więcej, klienci firmowi również nie mają możliwości wymiany jednej na drugą, np. Visa na Mastercard. Nie oznacza to jednak, że są całkowicie pozbawieni wyboru. Banki proponują przedsiębiorcom kilka ich typów, co pozwala dobrać odpowiednią kartę tak dla właściciela, jak i pracowników poszczególnych szczebli. Często są też dodatkowo chronione, dzięki czemu firmowe finanse stają się bezpieczniejsze. Mogą też stać się dodatkowym sposobem na identyfikację marki.

Co dają przedsiębiorcom karty firmowe?

Podstawowe karty dla klientów biznesowych zapewniają tę samą funkcjonalność, co ich odpowiedniki dla indywidualnych konsumentów. Przedsiębiorca może więc m.in. ustalić limit transakcji. Warto go rozważyć, gdy dostęp do środków firmy otrzymają inni pracownicy. Dzięki temu właściciel zyskuje pewność, że np. na paliwo do służbowego samochodu i inne wydatki do opłacenia w trakcie delegacji zmieszczą się w ustalonym budżecie. Przedsiębiorca może je kontrolować także za pomocą aplikacji mobilnej lub internetowego serwisu transakcyjnego. Oprócz tego ma możliwość blokowania ich w razie konieczności takiej jak zgubienie lub kradzież portfela pracownika. Niektóre karty są ponadto dodatkowo zabezpieczone systemem 3D-Secure, czyli potrójnego uwierzytelnienia.

Dodatkowe usługi dla klientów biznesowych

Niektóre karty oferowane przedsiębiorcom dają im dostęp do dodatkowych usług przydatnych m.in. w trakcie służbowych podróży. Należą do nich np. przedłużanie doby hotelowej oraz zniżki na posiłki i napoje z hotelowej restauracji. Wielu klientów biznesowych zainteresuje ponadto możliwość odzyskania pieniędzy wydanych z karty na transakcję niezgodną z umową. W takim przypadku zamiast przedsiębiorcy procedurę zwrotu środków od kontrahenta prowadzi bank. W wielu z nich firmy mogą skorzystać także z usługi personalizacji karty. Jest to doskonały sposób na promocję marki i jej logotypu tak wśród partnerów biznesowych, jak i potencjalnych klientów.