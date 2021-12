Rodzaje lornetek. Jaką wybrać dla siebie?

Jakie są dostępne rodzaje lornetek?

Lornetki mają różne rodzaje, przeznaczone do obserwacji innego typu obiektów, dzięki czemu łatwiej jest wybrać model idealnie pasujący do indywidualnych oczekiwań. Lornetka o innych parametrach nada się do obserwacji ptaków, a inna do monitorowania lądu czy tego co dzieje się na wodzie podczas żeglowania. Najpopularniejsze rodzaje lornetek to:

Lornetka uniwersalna – która, jak sugeruje sama nazwa, nadaje się do korzystania w wielu różnych sytuacjach. Tym samym będzie ona dobrym wyborem dla początkujących obserwatorów, którzy nie są nastawieni na konkretny rodzaj wykorzystania sprzętu. Równie dobrze sprawdza się bowiem w zamglonym lesie, do podglądania dzikich zwierząt i ptaków, jak i do obserwacji z trybun tego, co dzieje się na boisku. Najczęściej spotykane są modele 8x42, wodoodporne i zabezpieczone przez zaparowywaniem od wewnątrz.

Sportowe i teatralne – typ lornetek, dzięki którym obejrzysz mecz, spektakl lub koncert nawet siedząc na samej górze trybun lub na balkonie w filharmonii. Ze względu na swoje przeznaczenie są zwykle bardzo mobilne, czyli niewielkie i niezbyt ciężkie, a także oferują spory zakres przybliżenia (z reguły do ok. 100 metrów).

Lornetki przyrodnicze – najlepsze dla turystów i osób chcących obserwować dziką przyrodę. Dobrze wytrzymują trudne warunki atmosferyczne i są zwykle wyposażone w powłoki antyodblaskowe, dzięki którym promienie słoneczne nie przeszkadzają w obserwacji lecących po niebie ptaków.

Jaką lornetkę wybrać?

Chcąc wybrać odpowiedni dla siebie model, zastanów się, gdzie zamierzasz korzystać z lornetki. Jeżeli potrzebujesz urządzenia, które przyda się do amatorskiego obserwowania zarówno przyrody, koncertów i oglądania samolotów, postaw na lornetkę uniwersalną, która, jak wspomnieliśmy, jest dobrym wyborem na początek.

Jeżeli jednak wiesz, że służyć będzie ci ona do obserwacji dzikiej przyrody, np. podczas wyjazdów w ciekawe miejsca, postaw na lornetkę przyrodniczą, najlepiej taką z większymi możliwościami optycznymi np. model 10x42. Dla fanów górskich wypraw z kolei polecane są modele lżejsze, by nie stanowiły dodatkowego obciążenia, oraz z optyką minimum 8x25.

Popularnymi wariantami lornetek teatralnych są wersje 3x25 i 3x27, które dają niewielkie powiększenie, są znacznie mniejsze oraz często posiadają bardzo gustowny wygląd. Sportowe lornetki z kolei są już nieco większe, a wybierając odpowiedni model, należy kupić taki, który ma funkcję szybkiego łapania ostrości, dzięki czemu nie umknie ci żadna akcja rozgrywająca się na boisku.

Na co zwracać uwagę kupując lornetkę?

Przygotowując się do kupna lornetki, warto zwracać uwagę przede wszystkim na optykę interesujących cię modeli. Odpowiada ona za powiększenie, jakie będzie w stanie dać lornetka. Kolejnym istotnym elementem jest wodoodporność, a także odporność soczewek na parowanie pod wpływem dużej wilgotności powietrza.

Zwróć także uwagę na wagę i rozmiar produktu, a także oferowane pole widzenia. Jeżeli czekają cię długie obserwacje, sprawdź też czy dany model ma możliwość zamontowania go na statywie, dzięki któremu nie będziesz musiał cały czas trzymać lornetki w dłoniach.