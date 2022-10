Rodzaje uchwytów meblowych - jak dobrać odpowiedni uchwyt?

Jak odpowiednio dobrać uchwyty meblowe do wnętrza?

Uchwyty meblowe inspirowane stylem skandynawskim czy współczesnym? W tym przypadku sprawdzi się prosta, minimalistyczna klamka o ponadczasowym kolorze. Może wybierzesz czarne uchwyty meblowe, które kontrastują z białymi meblami? A może elegancka granatowa klamka, która pięknie prezentuje się w towarzystwie naturalnych kolorów? Właściciele klasycznych wnętrz docenią uchwyty w odcieniach imitacji drewna, np. dębu. Te proste, oszczędne formy, ale bardzo atrakcyjne uchwyty meblowe, dodatkowo podkreślą klasyczny styl mieszkania i nadadzą mu naturalnego charakteru.

Uchwyty meblowe do szafy i garderoby

Uchwyty do szaf to często pomijana i zaniedbywana część salonów i sypialni. To dlatego, że na pierwszy rzut oka nie są tak oczywiste, ale mają duży potencjał. Coraz większą popularność zyskują nowoczesne i klasyczne uchwyty do szaf. Potrafią stworzyć stylowe szafy przy minimalnym wysiłku i dużych nakładach inwestycyjnych. Dobrze dopasowane uchwyty do szafy to idealny sposób na wyrażenie swojej osobowości i stylu. Możesz wybierać spośród wielu stylów, w tym retro, nowoczesnego, szykownego i klasycznego, a uchwyty meblowe występują w wielu formach. W zależności od potrzeb dostępne są różne rodzaje uchwytów. Są to uchwyty drewniane, metalowe, plastikowe i inne np. materiały woskowane lub malowane. Występują w wielu kształtach, rozmiarach i materiałach. Niektóre wykonane są z litego drewna, a niektóre z metalu. Niektórzy używają nawet kombinacji tych dwóch materiałów. Sklep sklep.marcoplast.pl oferuje szeroką gamę uchwytów, które doskonale uzupełnią wygląd Twojej szafy.

Jakie uchwyty wybrać do szafek kuchennych?

Projekt kuchni gotowy, front wybrany, ale zastanawiasz się jaki uchwyt wybrać? Może całkowicie je porzucić? Wybór jest prosty. Warto jednak poświęcić chwilę, aby zwrócić na to uwagę. Uchwyty meblowe i uchwyty meblowe są starannie dobierane do stylu mebla. Ich kształt i rozmiar powinny pasować do poprzednich. I materiał do jego wykonania. Poręczne, solidne i dyskretne uchwyty meblowe to bardzo wszechstronne akcesoria meblowe. Charakteryzują się prostotą i minimalizmem, dzięki czemu idealnie wpasują się w każde wnętrze, zwłaszcza nowoczesne i industrialne. Modele te montowane są na górnej krawędzi frontu szuflady lub dolnej krawędzi frontu szafki ściennej. Esencja minimalizmu - Przedstawiamy poręcze meblowe uchwyty, które pokochali właściciele skandynawskich, industrialnych i minimalistycznych wnętrz. Modele te błyskawicznie zwiększają ergonomię wnętrza. Wyposażony w praktyczny drążek do zawieszenia najczęściej używanych przyborów.