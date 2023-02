Rost uśmiechu za pomocą nakładek ortodontycznych: tańsza alternatywa dla stałych aparatów ortodontycznych

Korzyści z używania nakładek ortodontycznych

Zalety nakładek ortodontycznych są liczne. W przeciwieństwie do tradycyjnych aparatów, nakładki są łatwe do wyjęcia, co pozwala na lepszą higienę jamy ustnej oraz możliwość jedzenia i picia tego, na co masz ochotę. Dodatkowo przezroczyste nakładki są prawie niewidoczne, co czyni je idealnym wyborem dla dorosłych, którzy nie chcą zwracać uwagi na swoje zęby.

Przezroczyste nakładki są również tańsze niż tradycyjne aparaty ortodontyczne, co czyni je świetną opcją dla tych, którzy nie zawsze mogą sobie pozwolić na wyższe koszty związane z leczeniem ortodontycznym. W cenę nakładek Clear Aligner wliczony również element retencyjny, który ma pomóc w utrzymaniu efektów leczenia.

Proces leczenia

Proces leczenia rozpoczyna się od bezpłatnej wizyty i skanu 3D w gabinecie partnerskim w jednym z miast w Polsce. Następnie DR SMILE stworzy niezobowiązujący plan leczenia z wizualizacją oczekiwanych rezultatów i całkowitym kosztem.

Pacjenci otrzymają wówczas spersonalizowany zestaw nakładek bezpośrednio do swoich domów. Nakładki powinny być noszone przez co najmniej 22 godziny na dobę, zdejmowane do jedzenia, picia czegokolwiek poza wodą i mycia zębów. Nakładki są następnie wymieniane na kolejną parę co 14 dni. Każda nakładka jest nieco inna, dzięki czemu zęby stopniowo ustawiają się we właściwej pozycji.

Okres leczenia

Najczęściej okres leczenia z użyciem nakładek ortodontycznych wynosi od 4 do 9 miesięcy. Dodatkowo obejmuje wizytę, komplet nakładek i akcesoriów, kontakt ze specjalistami przez aplikację oraz ewentualne dodatkowe zabiegi w trakcie.

Monitorowanie leczenia

Proces leczenia nakładek ortodontycznych jest monitorowany przez aplikację mobilną DR SMILE. Ta aplikacja pozwala pacjentom co tydzień przesyłać zdjęcia swoich uśmiechów, aby ortodoncispecjaliści mogli śledzić postępy leczenia. Za pomocą aplikacji mogą porównać postępy pacjenta z pierwotnym planem leczenia i w razie potrzeby wprowadzić niezbędne korekty.

To monitorowanie w czasie rzeczywistym zapewnia, że leczenie przebiega zgodnie z planem, a zęby pacjenta przesuwają się we właściwym kierunku. Dodatkowo aplikacja zapewnia pacjentom dostęp do specjalistów, którzy są dostępni, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania lub wątpliwości, jakie mogą mieć w trakcie procesu. Dzięki tej aplikacji mogą zapewnić każdemu pacjentowi najlepszą możliwą opiekę i osiągnięcie pożądanych rezultatów.

Zastosowania i koszty

Nakładki ortodontyczne służą przede wszystkim do kosmetycznych korekt zębów, takich jak prostowanie krzywych zębów oraz leczenie defektów, takich jak stłoczenia czy diastemy. Mogą również pomóc w poprawie wad zgryzu takich jak zgryz nagryzowy.