Rozlićzamy PIT online

1. Rozliczenie PIT online

2. Jak obliczyć podatek i wysłać PIT przez Internet?

3. Czym jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru?

Składanie deklaracji podatkowych nigdy nie było tak łatwe jak teraz. Można zdobić to dosłownie w kilka chwil, bez stresów i kolejek. Dzięki specjalnemu programowi e-pity wypełnisz, sprawdzisz i wyślesz do urzędu skarbowego swój PIT przez Internet. Nie musisz korzystać z usług biura rachunkowego, ani w ogóle znać się na księgowości. Program do rozliczania PIT online działa na zasadzie intuicyjnej i jest całkowicie bezpłatny. Przypomnijmy, że od 15 lutego 2023 działa specjalna usługa przygotowana przez Ministerstwo Finansów pod nazwą Twój e-PIT dostępna na portalu podatki.gov.pl. Pomaga ona rozliczyć PIT online. Dzięki tej usłudze nie musisz już ręcznie przepisywać danych z formularza PIT 11, który otrzymałeś od pracodawcy, co pozwala na uniknięcie błędów. Ministerstwo przygotowało dla ciebie wstępnie wypełnioną deklarację, którą możesz sprawdzić, uzupełnić i wysłać do urzędu skarbowego. Pamiętaj, aby podać wszystkie źródła dochodów od wszystkich pracodawców. Nadal bowiem spoczywa na tobie odpowiedzialność za właściwe wypełnienie deklaracji PIT. W tym roku jest to tym ważniejsze, że zostały wprowadzone zmiany i nowe ulgi w ramach Nowego Polskiego Ładu. PIT Ministerstwa Finansów jest przygotowany dla osób odprowadzających podatki za pośrednictwem płatników, czyli pracodawców. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i uzyskujący przychody z tytułu najmu, przygotowują deklarację samodzielnie. W tym właśnie pomaga program e-pity.

Jak obliczyć podatek i wysłać PIT przez Internet?

Mimo, że usługa Ministerstwa Finansów znacznie ułatwia rozliczenie PIT, to jednak lepiej przygotować deklarację samemu, a potem tylko sprawdzić. Jest tak dlatego, że Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) może nie wiedzieć o wszystkich twoich źródłach dochodów i przysługujących ci ulgach. Wszystko to ma wpływ na wysokość twojego podatku. Dzięki programowi e-pity, możesz uzupełnić deklarację o dodatkowe źródła przychodów i koszty uzyskania. Ponieważ program łączy się z portalem, na którym dostępna jest usługa Twój e-PIT, sprawdzisz także czy została uwzględniona ulga prorodzinna. Jako osoba samotnie wychowująca dziecko, także masz prawo do odliczenia. Sprawdzenie deklaracji podatkowej jest szczególnie istotne w przypadku, gdy pracowałeś na umowę-zlecenie, umowę o dzieło lub dla twórców z limitem 50 proc. Program do rozliczania PIT pomoże ci w rocznym obliczeniu podatku, również wtedy, gdy uzyskujesz dochód z działalności gospodarczej. W takim przypadku wybierasz deklarację PIT 36, jeśli płacisz podatki na zasadach ogólnych, lub PIT 36L, jeśli stosujesz w swojej firmie podatek liniowy. Osoby, które uzyskują dochody z tytułu wynajmu, wybierają formularz PIT 28, ponieważ według nowych przepisów rozliczają się teraz wyłącznie ryczałtem. Nie musisz jednak tego wiedzieć, ponieważ program PIT sam podpowie ci, jaką deklarację podatkową wybrać. Swoje zeznanie podatkowe możesz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub za pomocą danych autoryzacyjnych. Przyda się do tego tzw. profil zaufany, który pozwala nie tylko rozliczać się z fiskusem, ale także załatwiać różne inne sprawy urzędowe online. Po przygotowaniu deklaracji, masz prawo przekazać 1,5 proc. swojego podatku na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego. Nie musisz pamiętać jej szczegółowych danych, ponieważ program e-pity zawiera listę wszystkich tego typu instytucji. Potem wystarczy już tylko wysłać zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Jeśli nie pamiętasz jego adresu, skorzystaj z listy wszystkich urzędów, która znajduje się w programie.

Czym jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru?

Po złożeniu zeznania PIT otrzymasz tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Stanie się tak po zaakceptowaniu go przez system elektroniczny. Jest to dowód na złożenie deklaracji o podatku dochodowym od osób fizycznych w formie elektronicznej. Jeśli rozliczysz się przez Internet odpowiednio wcześnie, dostaniesz je niemal natychmiast po wysłaniu deklaracji PIT. Natomiast pod koniec okresu rozliczeniowego, może się zdarzyć, że poświadczenie przyjdzie dopiero po kilku godzinach. Jest tak dlatego, że wówczas serwery urzędów skarbowych mogą być przeciążone. To jeszcze jeden powód, dla którego nie warto zwlekać z rozliczeniem podatku dochodowego do ostatniej chwili. Dzięki programowi do rozliczania zeznań podatkowych online, możesz zrobić także korektę PIT, jeśli zajdzie taka potrzeba. Załączysz również dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z rozmaitych ulg i odliczeń. Warto wiedzieć, że korzystając z programu e-pity, otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku już w ciągu 45 dni od wysłania zeznania do urzędu skarbowego.