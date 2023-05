Rozmowa z Katarzyną Suchcicką, dyrektorem generalnym OX2 w Polsce

– Po liberalizacji ustawy, która przez wiele lat ograniczała budowę wiatraków, inwestycje w elektrownie wiatrowe na Lubelszczyźnie mają szansę przyspieszyć?

Katarzyna Suchcicka: Nie tylko mają szasnę, ale muszą przyspieszyć. Lubelszczyzna ma kilka bogactw naturalnych. Jednym z nich jest węgiel kamienny, wydobywany dzięki działalności najefektywniejszej kopalni w Polsce, jaką jest LW Bogdanka. Teraz czas na wykorzystanie słońca i wiatru, które są niewyczerpanym zasobem.

Jako OX2 widzimy w Lubelszczyźnie ogromny potencjał rozwoju energetyki odnawialnej. Bo trzeba pamiętać, że region ten ma jedne z najlepszych w kraju warunki wietrzne oraz słoneczne. To szansa, którą trzeba wykorzystać w perspektywie następnych 10, 20, 30 lat.

– Szansa na co?

KS: Inwestycje w odnawialne źródła energii to gwarancja rozwoju całego regionu, który dziś jest niestety jednym z najbiedniejszych w Polsce. Rozwój OZE sprawi, że do gmin każdego roku spłyną dziesiątki milionów złotych z podatków. Będzie je można wykorzystać na nowe inwestycje, między innymi na budowę szkół, przedszkoli czy dróg. To także czynsze dla rolników i ich rodzin, które w ten sposób uzyskają stabilny dochód na wiele lat.

Kolejnym aspektem, o którym trzeba pamiętać są stabilne dostawy najtańszej zielonej energii. W myśl nowej ustawy, 10% tej energii musi być oferowane lokalnym społecznościom.

Warto też zwrócić uwagę, że budowa elektrowni wiatrowych i słonecznych to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego dla mieszkańców Lubelszczyzny. Bezpieczeństwa, które po wybuchu wojny w Ukrainie przestało być oczywistością, a stało się przywilejem. Rozproszone źródła energii, jakimi są OZE, to najlepszy sposób na uniezależnienie się od paliw importowanych ze wschodu i gwarancja stabilności, niskiej ceny energii elektrycznej dla tutejszych gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw.

– Czy województwo lubelskie jest przygotowane na rozwój energetyki wiatrowej?

KS: Tak. Sami od wielu lat rozwijamy moce wiatrowe i słoneczne w regionie, posiadamy zakontraktowane grunty i projekty, które szybko mogą wejść w etap realizacji. Mamy zarówno wiedzę, jak i doświadczenie w budowie farm wiatrowych, słonecznych oraz rozwoju magazynów energii.

W województwie lubelskim jest dobry klimat do rozwoju energetyki. Samorządy na każdym szczeblu rozumieją ten potencjał. Wójtowie, starostowie i marszałek to nasi partnerzy w rozwoju energetyki odnawialnej w regionie. By cała Lubelszczyzna osiągnęła sukces w rozwoju OZE, konieczna jest współpraca na wielu płaszczyznach biznesowych i samorządowych.

– Na czym ma polegać ta współpraca?

KS: Każda ze stron powinna do tego rozwoju dołożyć to, co ma najcenniejszego. Samorządy - jasne i szybkie procedury inwestycyjne, my z kolei damy nasze doświadczenie, technologie i otwartość na uczestnictwo merytoryczne i biznesowe w każdym ważnym dla rozwoju regionu projekcie.

Przykładem dostrzeżenia perspektywy dla OZE niech będzie ogłoszona przed kilkoma dniami strategia rozwoju LW Bogdanka. To znakomity dokument, który pokazuje odpowiedzialną i skuteczną transformację przedsiębiorstwa, które w oparciu o dotychczasową działalność związaną z wydobyciem węgla, chce rozwijać nowe sektory aktywności gospodarczej związane z budową mocy OZE.

To dobra wiadomość dla całego regionu, bo pokazuje, że wraz z wyczerpaniem złóż i końcem wydobycia, nie zniknie tak ważny dla całego województwa podmiot gospodarczy, największy pracodawca. Odpowiedzialność za region i wizja przyszłość, to wartości, które powinny być motorem rozwoju energetyki odnawialnej na Lubelszczyźnie.

– Rozwój i korzyści powinno się opisywać liczbami…

KS: W najbliższych latach w regionie może powstać blisko 20 nowych farm wiatrowych, które będą w stanie wyprodukować nawet 3 TWh energii.

To z kolei oznacza około 30 mln złotych z podatków rocznie dla gmin, na terenie których staną elektrownie i wpływy z czynszów dla rolników, którzy będą chcieli mieć farmę u siebie.

Trzeba pamiętać, że każda elektrownia wiatrowa to także nowe drogi, których przy dużej skali inwestycji może powstać około 200 km. Te liczby to realna perspektywa, którą można zrealizować w partnerstwie samorządu, biznesu i ośrodków naukowych. Doskonałym przykładem na taką kooperację jest utworzony w ubiegłym roku Łęczyński Klaster Energetyczny, w którym współpracują podmioty gospodarcze, naukowe i samorządowe. Właśnie w oparciu o takie organizmy, wyposażone w kapitał i technologie, rozwój Lubelszczyzny będzie możliwy.