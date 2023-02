Różnica między noktowizją a termowizją do obserwacji zwierząt

Działanie kamer i monokularów termowizyjnych



Termowizja przekształca niewidzialną energię podczerwieni emitowaną przez obiekt w widzialny obraz termiczny. Różne kolory termowizji do obserwacji reprezentują różne temperatury mierzonego obiektu. Oglądając obraz termiczny, można obserwować ogólny rozkład temperatury mierzonego celu i badać nagrzewanie się celu. Wszystkie obiekty powyżej zera bezwzględnego (-273°C) emitują promieniowanie podczerwone. Najlepsze termowizory do obserwacji wykorzystują detektor podczerwieni 1280 px i obiektyw 75 mm lub nawet 100 mm do obrazowania optycznego do odbierania wzoru rozkładu energii promieniowania podczerwonego mierzonego celu i odbijania go na elemencie światłoczułym detektora podczerwieni w celu uzyskania obrazu termicznego w podczerwieni, który jest powiązany z polem rozkładu termicznego na powierzchni obiektu.

Działanie kamer i monokularów noktowizyjnych



Noktowizor aktywnie odbiera źródło światła poprzez system poprawy obrazu. Noktowizor musi mieć zewnętrzne źródło światła odbijane od obiektu, który ma zostać odebrany przez noktowizor przed zobrazowaniem. Lunety noktowizyjne lub monokulary skupiają istniejące światło otoczenia (światło gwiazd, światło księżyca lub światło podczerwone) przez przednią soczewkę. To światło, złożone z fotonów, wchodzi do fotonowej lampy katodowej, zamieniając fotony w elektrony. Elektrony są następnie wzmacniane do większej liczby w procesach elektronicznych i chemicznych. Elektrony są następnie rzutowane na ekran, zamieniając powiększone elektrony z powrotem w światło widzialne, które można zobaczyć przez okular. Przede wszystkim najbardziej oczywistą różnicą między termowizorem a noktowizorem jest to, że obraz z kamery termowizyjnej jest kwadratowy, a obraz z noktowizora jest okrągły

Różnica między noktowizorami a termowizorami

Jeśli korzystałeś ze zwykłego monokularu noktowizyjnego, przekonasz się, że obserwacja za pomocą noktowizora i zwykłej kamery termowizyjnej na podczerwień jest zupełnie inna. Dzieje się tak, ponieważ ogólne urządzenie noktowizyjne obserwuje cel bezpośrednio przez soczewkę, więc widziane pole widzenia jest takie samo, jak widziane przez soczewkę teleskopu, która jest okrągła, a obraz jest zielony. Jeśli przejrzystość jest wystarczająca, możliwe jest zidentyfikowanie, kto jest celem postaci, i wyraźnie zobaczyć rysy twarzy osoby.

Kamera termowizyjna z noktowizorem na podczerwień widzi obraz na wewnętrznym ekranie LCD zamiast bezpośrednio widzieć cel, więc widziane pole widzenia jest całkowicie kwadratowe. Obrazowanie termowizyjnej kamery termowizyjnej na podczerwień będzie oparte na rozkładzie temperatur. Im wyższa temperatura, tym jaśniejsza jasność. Wręcz przeciwnie, kolor będzie przyćmiony, gdy temperatura będzie niska.

Na urządzenie noktowizyjne drugiej generacji duży wpływ ma środowisko ze względu na zasadę obrazowania. Zwłaszcza efekt światła, gdy światło jest przyciemnione, odległość obserwacji zostanie skrócona. W przypadku całkowitej ciemności należy użyć pomocniczego źródła światła podczerwonego, a odległość pomocniczego źródła światła podczerwonego wynosi zazwyczaj tylko do 100 metrów. Jednocześnie boi się też silnego światła, choć wiele tradycyjnych noktowizorów posiada silną ochronę przed światłem. Jeśli jednak jasność otoczenia znacznie się zmieni, będzie to miało duży wpływ na obserwację. W przeciwieństwie do noktowizji, światło nie ma wpływu na celownik lub monokular termowizyjny. Niezależnie od tego, czy jest dzień, noc, deszcz, śnieg, mgła, obiekt docelowy można wyraźnie zaobserwować.

Jakie są zatem ich zalety i wady?



Noktowizor może zidentyfikować cel w nocy i określić wygląd celu. Kamery termowizyjnej można używać wyłącznie do identyfikacji celu i określenia celu na podstawie konturu. Kamera termowizyjna może zobaczyć górny obszar obrazu.



Podziel prawdziwe i fałszywe cele. Kamery termowizyjne mogą wykorzystywać pasywne obrazowanie w całkowitej ciemności, nie boją się silnego światła i potrafią obrazować przez dym. Noktowizory wymagają interwencji aktywnego źródła światła w celu uzyskania obrazu, nie mogą przenikać przez dym i boją się silnego światła. Wszystkie monokulary, celowniki czy nakładki termowizyjne i noktowizyjne do obserwacji znajdziesz w autoryzowanym sklepie Beafoto.pl