Różnica między „rozwodem kościelnym” a cywilnym

We współczesnym świecie rozstania małżonków, nawet po wielu latach wspólnego życia, nie stanowią już sytuacji jednostkowych, ani nie wiążą się – co do zasady – z negatywną oceną społeczną. Mówiąc krótko, rozwody cywilne „spowszedniały”, stając się elementem codziennej rzeczywistości. Rozwód orzeczony przez sąd cywilny nie wywołuje jednak skutków na gruncie prawa kanonicznego (czyli regulacji wewnętrznej Kościoła katolickiego), co oznacza, że małżonkowie – katolicy pozostają związani przysięgą złożoną przed Bogiem w obecności kapłana.

Kompetencji do zwolnienia z przysięgi małżeńskiej, czy to przez rozwiązanie takiego związku sakramentalnego, czy jego unieważnienie nie posiadają także duchowni katoliccy. Małżeństwo zawarte w kościele katolickim jest bowiem nierozerwalne, w myśl słów padających podczas przysięgi „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”.

Tym samym w prawie kanonicznym nie istnieje kategoria „rozwodu kościelnego”. To określenia powszechnie, choć niewłaściwe wykorzystywane na określenie postępowania, jakie może toczyć się w sądach kościelnych w zakresie małżeństwa sakramentalnego, procesu o stwierdzenie nieważności takiego małżeństwa.

Na gruncie prawa kanonicznego nierozerwalne, trwałe i prawnie obowiązujące, czyli – zgodnie z kanonem 1141 Kodeksu Prawa Kanonicznego – niemogące być rozwiązane żadną władzą ludzką i z żadnej przyczyny oprócz śmierci, jest bowiem jedynie takie małżeństwo, które zostało zawarte ważnie.

Różnice między rozwodem cywilnym a "rozwodem kościelnym"

Pierwszą i zasadniczą różnicą jest kwestia charakteru prowadzenia postępowań. W przypadku „rozwodu kościelnego” chodzi wyłącznie o przeanalizowanie kwestii ważności tego związku – zadaniem sędziów orzekających w trybunałach kościelnych nie jest zatem decydowanie, że dane małżeństwo przestaje obowiązywać / zostaje unieważnione czy rozstrzyganie, po której stronie leży wina za rozpad małżeństwa; przy którym z małżonków powinno zostać dziecko bądź jaka powinna być wysokość alimentów na rzecz współmałżonka i wspólnego potomstwa.

Analiza kwestii ważności zawartego małżeństwa obejmuje wyłącznie zbadanie czy w przypadku danego sakramentalnego związku małżeńskiego zaszły konkretne, przewidziane przez właściwe przepisy prawa kościelnego przesłanki pozwalające na uznanie, iż zostało ono zawarte nieważnie.

Cechą odróżniającą postępowanie przed sądem kościelnym i świeckim jest w związku z powyższym również katalog kwestii podlegających sprawdzeniu przez sędziów. O ile w przypadku rozwodów cywilnych decydujący jest okres trwania w małżeństwie, o tyle w procesach kanonicznych sprawdzane są przede wszystkim kwestie związane z postępowaniem stron jeszcze przed zawarciem małżeństwa i w okresie jego zawierania, w tym m. in. ich stan psychiczny i emocjonalny, rozeznanie dotyczące obowiązków małżeńskich, czy wolność podejmowania w podejmowaniu (co nie wyklucza możliwości analizy wybranych elementów, m. in. w zakresie zdrowia psychicznego, także już w trakcie małżeństwa, czy po jego rozpadzie).

Różnice pomiędzy postępowaniami widoczne są także w zakresie etapów postępowań – prawo kanoniczne przewiduje konkretną, kilkuetapową procedurę, odbiegającą od tej wynikającej z treści przepisów świeckich (m. in. w zakresie aktywności Obrońcy Węzła Małżeńskiego, czyli osoby, której zadaniem jest znalezienie argumentów za ważnością małżeństwa); ich charakteru (poza etapem przesłuchań, proces kanoniczny jest – co do zasady – pisemny) oraz preferencji w zakresie dowodów (głównie z zeznań, dokumentów i opinii biegłych, rzadziej dopuszczane są dowody na nośnikach cyfrowych).

Skutki stwierdzenia nieważności małżeństwa a skutki rozwodu cywilnego

W przypadku uzyskania przez sędziów „moralnej pewności” o tym, iż dana, podnoszona przez stronę w pozwie przesłanka nieważności małżeństwa została udowodniona, trybunał orzeka o uznaniu danego małżeństwa za zawarte nieważnie oraz niezobowiązujące prawnie. Niezależnie, ile przesłanek podniesie się w pozwie (często bywa, że strony decydują się na wskazanie kilku) dla uzyskania ww. wyroku wystarczy, by sędziowie uzyskali pewność co do udowodnienia jednej z nich.

Długość trwania postępowania przed sądem kościelnym a sądem cywilnym

Na długość procesu kanonicznego wpływa szereg różnorakich kwestii o charakterze prawnym, jak i pozaprawnym, także takim, na które strony nie mają wpływu. Z najpopularniejszych można wskazać obłożenie pracą poszczególnych sądów; dostępność biegłych sądowych oraz Obrońców Węzła Małżeńskiego, terminowość, dostępność oraz pewnego rodzaju samodyscyplina stron i świadków (niestawiennictwo na przesłuchanie powoduje potrzebę wyznaczenia nowego terminu, dopuszczalne jest także przesłuchanie w sądzie / parafii miejsca zamieszkania uczestnika postępowania – wszystkie te elementy przekładają się w konsekwencji na wydłużenie procesu,).Mając na uwadze powyższe, ciężko jest wskazać konkretną długość postępowania przed sądami kościelnymi – proces kanoniczny prowadzony bez zbędnych opóźnień może się zamknąć w czasie krótszym niż półtora roku.

Z kolei w zakresie długości postępowań rozwodowych wszystko zależy od kwestii stosunków pomiędzy stronami – istnieje możliwość szybkiego zakończenia postępowania w przypadku nieorzekania o winie za rozpad małżeństwa. Jeżeli jednak rozpatrywane są takie kwestie jak orzeczenie winy, podział opieki nad dzieckiem, podział majątku czy alimenty, postępowanie może się znacznie wydłużyć, w szczególności jeżeli nie ma zgody pomiędzy stronami procesu.

Podsumowanie: stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego a rozwód cywilny - jakie są różnice?