Rozszerzanie diety dziecka – o czym warto pamiętać?

Kiedy rozpocząć rozszerzanie diety?

Nie ulega wątpliwości, że optymalnym sposobem żywienia noworodka jest karmienie piersią. Mleko mamy dostarcza wszystkich składników niezbędnych do prawidłowego rozwoju. Jednak od około 6. miesiąca życia przestaje zapewniać właściwą podaż energii, białka, żelaza, cynku i niektórych witamin, zwłaszcza rozpuszczalnych w tłuszczach (A,D, E), dlatego konieczne jest wprowadzanie produktów uzupełniających.

Zdaniem specjalistów rozszerzanie diety należy rozpocząć po ukończeniu przez malucha 17. tygodnia życia, ale nie później niż w 26. tygodniu życia. W tym okresie dziecko zaczyna rozwijać nie tylko umiejętność gryzienia i żucia pożywienia, ale także przyjmowania pozycji siedzącej. Jeśli potrafi utrzymać ją przez kilka minut, można wprowadzić nowy sprzęt, czyli krzesełko do karmienia.

Od czego zacząć, czyli pierwsze posiłki dziecka

Konieczność rozszerzania diety wynika z rosnącego zapotrzebowania malucha na pewne składniki odżywcze, których samo mleko matki nie może już zaspokoić. Muszą stopniowo zastępować je posiłki bezmleczne.

Nowe produkty należy wprowadzać stopniowo, rozpoczynając od niewielkich ilości (2–3 łyżeczki) i obserwując reakcję dziecka. Rozszerzanie diety zazwyczaj zaczyna się od kaszek (ryżowych lub zbożowych), warzyw (puree z marchewki, dyni, zielonego groszku) i owoców (jabłek, gruszek, bananów). Z czasem wprowadza się także mięso (zwłaszcza drób) oraz ryby, czyli źródła cennych składników odżywczych, w tym białka.

Gdy w diecie dziecka pojawiają się gęste posiłki, trzeba też zadbać o dostarczenie odpowiedniej ilości płynów. Pragnienie malucha najlepiej zaspokoi woda. Soki owocowe malec powinien zacząć pić dopiero po ukończeniu 1. roku życia.

W jakiej pozycji karmić dziecko?

Wielu rodziców ma dylemat, w jakiej pozycji karmić dziecko podczas rozszerzania diety. Zdecydowanie siedzącej, ułatwiającej przełykanie pokarmów oraz ograniczającej ryzyko zadławienia się.

Często sadzamy malucha na kolanach, jednak nie zawsze jest to wygodne, zarówno dla niego, jak i rodziców. Większość niemowlaków już ok. 6. miesiąca życia nabywa umiejętność siedzenia z podparciem, a także osiąga dojrzałość nerwowo-mięśniową pozwalającą na kontrolowanie ruchów szyi i głowy oraz jedzenie z łyżeczki. To dobry moment, by wprowadzić krzesełko do karmienia.

Kiedy i jakie krzesełko do karmienia wybrać?

Krzesełko do karmienia zaczyna być potrzebne ok. 6.–8. miesiąca życia dziecka. Wybór tego typu sprzętów jest olbrzymi. Odpowiednie krzesełko do kamienia powinno spełniać kilka podstawowych warunków.

Przede wszystkim musi mieć stabilną i solidną konstrukcję wykonaną z dobrej jakości materiałów, zapewniającą wygodę, ale również bezpieczeństwo malucha, który nie zawsze będzie siedział spokojnie. W utrzymaniu odpowiedniej pozycji pomogą regulowane pasy, najlepiej 5-punktowe. Regulowane powinno być również oparcie, co jest ważne zwłaszcza dla dzieci, które dopiero uczą się samodzielnego siedzenia.

Bardzo ważnym elementem krzesełka do karmienia jest podnóżek stanowiący dodatkowy punkt stabilizacji miednicy niemowlaka. Siedzisko nie może być zbyt miękkie. Obowiązkowy element stanowi wygodna, profilowana i łatwo zdejmowana tacka.

Czego nie robić przy rozszerzaniu diety?

Przy rozszerzaniu diety nie powinniśmy przesadzać z liczbą posiłków. Maluch, zarówno karmiony piersią, jak i mlekiem modyfikowanym, w wieku 6–8 miesięcy powinien spożywać 2–3 posiłki uzupełniające, w wieku 9–24 miesięcy – 3–4 posiłki uzupełniające i 1–2 przekąski. Nie wolno też zmuszać go do jedzenia i karmić na siłę.

Podczas rozszerzania diety dziecka należy pamiętać o tym, by kolejne produkty wprowadzać stopniowo. Niektórych w ogóle należy unikać, przede wszystkim cukru (który m.in. wpływa na kształtowanie nieprawidłowych preferencji żywieniowych), ale także soli, która może zwiększać ryzyko wystąpienia nadciśnienia w późniejszym wieku. Przed ukończeniem 12. miesiąca życia w diecie niemowlaka nie powinny pojawiać się pokarmy o wysokiej zawartości tłuszczu, surowe mięso, ryby czy jajka, a także np. miód mogący zawierać przetrwalniki bakterii jadu kiełbasianego wywołujące botulizm dziecięcy.

