Rozwód krok po kroku - Jak się szybko rozwieść?

Rozwód krok po kroku - kompleksowy poradnik jak się rozwieść

Postępowanie rozwodowe to krok, na który decyduje się coraz to więcej nieszczęśliwych małżeństw. Według prawa związek małżeński może zostać rozwiązany, tylko gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Pożycie małżeńskie zaś oparte jest na trzech głównych filarach: więzi uczuciowej, więzi fizycznej oraz więzi gospodarczej (wspólne mieszkanie ze sobą). Wówczas gdy doszło do tzw. rozkładu pożycia małżeńskiego, można ubiegać się o rozwód i złożyć pozew rozwodowy. O czym należy pamiętać, przymierzając się do założenia sprawy rozwodowej?

Rozprawa rozwodowa - od czego zacząć?

Rozwód to niezwykle trudny czas w życiu obu małżonków. W sprawach rozwodowych dochodzi do wielu nieporozumień pomiędzy osobami, które chcą się rozwieść, co może być niezwykle stresującym i ciężkim okresem. Należy wiedzieć, że droga do orzeczenia rozwodu może być długa, w zależności od chęci obu stron do polubownego zakończenia sporu i rodzaju sprawy. Jak wziąć rozwód krok po kroku?

#1 Wybierz kompetentnego adwokata

Niemalże w każdej sprawie rozwodowej niezbędne jest wsparcie doświadczonego adwokata. To on pomoże w złożeniu pozwu rozwodowego i będzie godnie reprezentował powoda przed sądem. Warto pamiętać, że adwokat, który przeprowadził wiele postępowań, będzie w stanie doradzić najlepsze rozwiązania dla składającego pozew rozwodowy. Tym samym pełnomocnik będzie niezbędną pomocą w momencie przygotowywania dokumentów do sądu, choćby takich jak dowody w sprawie, czy wnioski o wykonywanie władzy rodzicielskiej.

#2 Wnieś pozew o rozwód

Pozew rozwodowy należy wnieść do sądu okręgowego, gdyż tylko on może ogłosić rozwiązanie małżeństwa. W dokumencie należy zawrzeć informacje takie jak strony postępowania (dane obu małżonków), określenie żądań pozwu oraz uzasadnienie pozwu.

Jak wcześniej wspomniano, związek małżeński może zostać rozwiązany w momencie, gdy pomiędzy małżonkami nie ma więzi emocjonalnych, fizycznych i gospodarczych, np. małżonkowie rozstali się, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego oraz nie zarządzają wspólnym kontem bankowym.

Wniosek o orzeczenie rozwodu wymaga załączenia kilku ważnych dokumentów. Są to oryginał odpisu aktu małżeństwa, oraz - jeżeli w małżeństwie występują małoletnie dzieci - odpis ich aktów urodzenia. W zależności od żądań pozwu, w dokumencie można także zawrzeć zaświadczenie o zarobkach, dokumentację medyczną, rachunki, zdjęcia, nagrania, czy sprawozdania detektywistyczne.

Pozew należy wnieść do właściwego sądu okręgowego. Najczęściej jest to sąd znajdujący się najbliżej miejsca zamieszkania małżonków. Wraz z wniesieniem pozwu należy uiścić stałą opłatę sądową w wysokości 600 zł.

#3 Przygotuj się na postępowanie rozwodowe

Należy wiedzieć, że jeśli sąd będzie miał ku temu przesłanki, może starać się o utrzymanie małżeństwa. Wówczas małżonkowie mogą zostać skierowani na postępowanie mediacyjne. Jeśli jednak strony nie osiągną kompromisu, sąd dalej będzie toczył sprawę rozwodową.

Zarówno powód, jak i pozwany małżonek otrzymają informację o dacie i godzinie rozprawy rozwodowej. Wówczas sąd przesłuchuje każdą ze stron, prowadzi postępowanie dowodowe oraz ustala, czy orzeczenie rozwodu nie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Mogłaby to być sytuacja, gdy np. małżonek ubiegałby się o rozwód tylko z powodu ciężkiej choroby lub kalectwa drugiego małżonka.

Sprawa rozwodowa rozpoczyna się od sprawdzenia listy obecności i ustalenia, kto stawił się w sądzie. Poza sędziami i stronami postępowania, na sali mogą znajdywać się także pełnomocnicy stron oraz tzw. mężowie zaufania - bliskie osoby, które jednak nie zabierają głosu w trakcie rozprawy. Procedura rozwodowa rozpoczyna się od zadania małżonkom pytań odnośnie do przebiegu ich dotychczasowego małżeństwa.

Następnie sąd rozpoczyna przesłuchiwanie świadków i małżonków, a w przypadku postępowania dowodowego - rozpatrywanie dowodów w sprawie. Jeśli strony postępowania są zgodne lub w trakcie rozprawy wyjaśnione zostały wszelkie niezrozumiałości, sąd może przejść do ogłoszenia wyroku rozwodowego.

Jeśli jednak któraś ze stron nie jest zadowolona z wyroku sądu, w ciągu 7 dni od ogłoszenia można złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. Po otrzymaniu dokumentów strona ma 14 dni na złożenie apelacji do sądu odwoławczego. Wówczas postępowanie może trwać aż do ustalenia powodu apelacji i rozwiązania sporu.

Możliwe rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym

Artykuł 58. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego reguluje możliwe dodatkowe rozstrzygnięcia poza ogłoszeniem rozwiązania małżeństwa. Wówczas w wyroku orzekającym sąd może rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i ich kontaktu z potomkiem. Co więcej, sąd orzeka o obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka oraz o wysokości tychże zobowiązań.

Jeżeli małżonkowie w dalszym ciągu zajmują wspólne mieszkanie, wówczas sąd orzeka o sposobie korzystania z nieruchomości. W momencie, gdy jeden z małżonków swym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie współmałżonka.

alt = „adwokat sprawa rozwodowa”

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez?

Podstawą rozwodu z orzekaniem o winie jest jasne określenie winnego rozpadu małżeństwa. Orzeczenie o winie umożliwia dochodzenie przez poszkodowanego małżonka alimentów od pozwanego. Alimenty mogą zostać zasądzone bezterminowo, jeżeli sytuacja finansowa niewinnego małżonka pogorszy się w stosunku do jego dotychczasowego życia. Uprawnień alimentacyjnych można dochodzić przez 5 lat od wyroku rozwodowego i tylko w sytuacji znalezienia się w niedostatku lub popadnięcia w ubóstwo. Warto jednak zaznaczyć