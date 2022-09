Rozwój osobisty ponad wszystko. O mentalności współczesnych ludzi sukcesu

Ważna jest tu chęć zmiany i poznanie możliwości czyhających za rogiem. Badania wykazują, że ludzie aktywni w kwestiach rozwoju osobistego są bardziej szczęśliwi, a także mają spore szanse na odniesienie sukcesu. Nic w tym dziwnego – zdobywanie kompetencji ma ogromny wpływ na psychikę człowieka.

Zwiększenie kompetencji i jego następstwa w sferze psychicznej. Jak rozwinąć skrzydła?

Kompetencje są ogółem zdobytej wiedzy, posiadanych umiejętności i drzemiącego potencjału. Co ciekawe, są one jednym z filarów poczucia własnej wartości u każdego człowieka. Dzieli się je na kilka podtypów: zawodowe, miękkie i poznawcze. Ich poziom ma bezpośredni wpływ na dalszy rozwój kariery, a świadomość ich wysokiego poziomu powoduje większą pewność siebie, poczucie spełnienia i podejmowanie się ambitnych wyzwań, z jakimi ma się do czynienia we współczesnym świecie. Brak możliwości rozwoju jest równoznaczny z obniżeniem poczucia własnej wartości. Na szczęście w Polsce istnieje wiele ośrodków prowadzących szkolenia w zakresie wielu dziedzin, z czego każdy może znaleźć coś dla siebie i spróbować profesjonalnie poznać temat. Rynek pracy wymaga rozwoju – czując oddech na karku biegnącej konkurencji, nie należy wycofywać się a zainwestować w porządny kurs zwiększający kompetencje w wybranej przez siebie dziedzinie. Elastyczność kompetencji według specjalistów HR już niedługo stanie się głównym czynnikiem decydującym o zatrudnieniu. Już teraz zauważyć można zwiększone wymagania wielu firm podczas przeglądania ofert pracy. Ma to swoje plusy, gdyż nagradzani są ci, którzy stale dążą do perfekcji i samorozwoju. Osoba, która pracuje w miejscu bez możliwości rozwojowej jest nieszczęśliwa i bardziej narażona na choroby takie jak lęk przed pracą. Warto od razu unikać takich miejsc i szukać idealnej pracy tam, gdzie jest miejsce na rozwój.

Szkolenia i doszkolenia. Kwintesencja kursów

Inwestycja w rozwój osobisty opłaca się przede wszystkim w kwestii ekonomicznej. Rynek pracy stale się zmienia, a posiadanie wiedzy, którą dodatkowo można świetnie zastosować w praktyce to kolosalny plus. Wachlarz kursów jest na tyle szeroki, że nie ma znaczenia czy interesuje cię programowanie, aranżacja wnętrz czy ogrodnictwo – ośrodki szkoleniowe takie jak na przykład CREATOR dysponują doskonale wyselekcjonowaną ofertą, nawiązującą do dzisiejszych wymagań i zapotrzebowań klientów na daną usługę. Szkolenia poszerzają horyzonty, a także poprawiają kondycję psychiczną – zostało to udowodnione naukowo. Badania wykazały, że ludzie bez doświadczenia umniejszają swojej wartości o wiele częściej, dlatego poszukiwanie pracy idzie im niezwykle mozolnie. Nie będąc pewnymi siebie, nie składają podań do wymarzonych prac, a także odrzucają oferty z obawy, że nie sprostają wyzwaniu. Kurs zwiększa przede wszystkim poczucie spełnienia, gdyż idzie ono w parze ze zdobywanymi umiejętnościami. Zaczynając zmiany – wpierw zacznij od siebie. Przekształć marzenia w cele, korzystając z ofert specjalistów w wielu dziedzinach.