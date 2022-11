Rozwój wizytówką Lubelszczyzny – finaliści konkursu „Lider Innowacji 2022”

Wprawdzie lokalny patriotyzm nie pozwala mówić o Lubelszczyźnie inaczej niż dobrze, jednak niezaprzeczalnym faktem jest, że akurat w przypadku naszego regionu nie stanowi to zbyt trudnego wyzwania. Rozwój, jaki możemy obserwować tu w ostatnich latach, obejmuje bowiem coraz więcej dziedzin i jest powodem do niekłamanego podziwu i ogromnej dumy. Swoją cegiełkę, a w zasadzie potężną cegłę, dokładają na tym polu Fundusze Europejskie, pozwalając rodzimym przedsiębiorcom na realizację projektów będących istną trampoliną do sukcesu i katalizatorem pozytywnych przemian na szczeblu lokalnym. Rezultaty ich działań są na tyle imponujące, że VI edycja konkursu „Lider Innowacji” obfituje w wyjątkowo mocną konkurencję – przedsiębiorcy bowiem, świadomi wartości swoich prekursorskich projektów zrealizowanych dzięki wsparciu Funduszy Europejskich, coraz śmielej je prezentują, co jest zresztą całkowicie uzasadnione. Wspomniany konkurs skupia się na kilku głównych kategoriach – biogospodarce, medycynie i zdrowiu, informatyce i automatyce oraz energetyce niskoemisyjnej. Jego głównych celem jest wyróżnienie tych spośród przedsiębiorców, którzy dzięki środkom z Unii Europejskiej przeprowadzili w swoich firmach innowacyjne modernizacje dotyczące wspomnianych obszarów. Poczynania tegorocznych finalistów wyłonionych przez gremium stanowią wzorcowe przykłady trafnych i odważnych decyzji – wszelkie wprowadzone przez nich nowatorskie usługi czy produkty pojawiły się bowiem w zasięgu ręki tuż po tym, kiedy zdecydowali się skorzystać ze wsparcia Funduszy Europejskich.

Działania podejmowane przez pretendentów do tytułu „Lidera Innowacji” nierzadko są przełomem nie tylko na terenie Lubelszczyzny czy kraju, ale wręcz na skalę światową. Dofinansowanie unijne pozwoliło bowiem na wprowadzenie nieznanych dotychczas innowacji procesowych, produktowych, organizacyjnych i marketingowych, a w przypadku firm nominowanych w kategorii „Medycyna i zdrowie” – także innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia. Miało ono także znaczący wpływ na pomyślne wdrażanie w tych przedsiębiorstwach kompleksowej automatyzacji czy monitoringu. Co więcej, nominowani przedsiębiorcy dzięki Funduszom Europejskim obecnie są też w stanie skutecznie udoskonalać miejsca stanowiące urokliwą wizytówkę naszego regionu i robią to z korzyścią dla środowiska i dla całego społeczeństwa. Część z tegorocznych pretendentów do tytułu „Lider Innowacji” trafnie postawiła bowiem na szeroko pojętą termomodernizację, a ponadto skupiono się także między innymi na dostosowaniu obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Choć wszystkie powyższe przykłady bez wątpienia są inspirujące, to tak naprawdę jedynie wybrane działania – europejskie wsparcie pozwoliło bowiem wszystkim tym przedsiębiorcom na prężny rozwój w wielu innych obszarach, o których zwyczajnie nie sposób wspomnieć w kilku zdaniach. Wszystkie te osiągnięcia natomiast są naszą chlubą i dają nadzieję na lepsze jutro, dlatego teraz nadchodzi idealny moment, aby choć symbolicznie wyrazić swoją wdzięczność i uznanie. Ostatni etap konkursu „Lider Innowacji” to głosowanie internautów – wystarczy wejść na stronę www.rpo.lubelskie.pl i za pomocą formularza oddać głos na swojego faworyta. W ten sposób aktywnie przyczynimy się do uhonorowania tych, którzy zmieniają naszą rzeczywistość na lepsze… a to z kolei doskonała motywacja dla kolejnych przedsiębiorców z województwa lubelskiego, aby skorzystać ze wsparcia Funduszy Europejskich i nieprzerwanie dbać o tak napawający dumą obraz Lubelszczyzny.