Rury stalowe grubościenne i ich szerokie zastosowanie przemysłowe

Cechy charakterystyczne rur grubościennych

Rury grubościenne różnią się od siebie długością, średnicą zewnętrzną i wewnętrzną oraz grubością ścianki. Ten ostatni parametr decyduje o tym, do czego można użyć konkretnego modelu. Istotną rzeczą jest także gatunek stali zastosowany do produkcji. Cechą rur grubościennych wynikającą z ich budowy jest duża wytrzymałość mechaniczna. Zastosowany materiał, czyli stal, nadaje rurom odporność na korozję, w związku z czym mogą być one używane w środowisku o dużej wilgotności. Są także znacznie cięższe, niż ich cienkościenne odpowiedniki. Dlatego obciążają wszelkie konstrukcje, do których są użyte. Należy pamiętać o uwzględnieniu ich masy w obliczeniach.

Zastosowanie rur stalowych z grubymi ścianami

Rury ze stali są często spotykane we wszystkich gałęziach przemysłu, przede wszystkim w przemyśle okrętowym i energetycznym. Rury stalowe grubościenne znajdują zastosowanie jako podstawowy element do przesyłu mediów. Z uwagi na charakterystyczne właściwości, rury takie doskonale nadają się do mediów palnych, gazów i cieczy pod odpowiednim ciśnieniem. Odporność rur na wysoką temperaturę oraz ciśnienie sprawia, że doskonale nadają się do odprowadzania ciepła z przemysłowych kotłów. Używa się ich także w przemyśle naftowym i gazowniczym. Wytrzymałość rur o grubych ścianach to cecha, która jest chętnie wykorzystywana podczas tworzenia solidnych konstrukcji stalowych do budynków i maszyn oraz urządzeń potrzebnych w przemyśle.

Jak wytwarzane są rury stalowe grubościenne?

Jak sugeruje ich nazwa, najbardziej charakterystyczną cechą rur stalowych grubościennych jest ich solidna ściana. Co to znaczy gruba? Dla większości tego typu elementów grubość ścianki wynosi kilkadziesiąt milimetrów. Powstają one w wyniku procesu technologicznego zwanego walcowaniem na gorąco. Składa się on z dwóch głównych etapów: ogrzewania wlewków i ich walcowania. Rury przewodowe o wyjątkowo grubych ściankach są walcowane na gorąco i ciągnięte na zimno. Przy zamawianiu rur warto zwrócić uwagę na profesjonalizm firmy produkcyjnej, ponieważ tylko najwyższej jakości elementy zapewnią dobre efekty, niezawodność i szczelność instalacji. Jedną z takich firm jest Impostal oferujący swoim klientom duży wybór różnego rodzaju rur stalowych, w tym rury stalowe bezszwowe.

Warto wiedzieć, czym charakteryzują się rury grubościenne i do czego mogą się przydać. Informacje te okażą się przydatne, gdy będziesz musiał zdecydować, które z nich przydadzą się do konkretnego projektu. Wszystkie rury powinny być sprawdzone pod kątem spełniania wymagań dotyczących szczelności oraz prostości, co gwarantuje najwyższą jakość produktu.

