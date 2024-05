Rwa kulszowa - jak z nią walczyć?

Rwa kulszowa, nerw kulszowy — kiedy dają o sobie znać?

Atak rwy kulszowej jest jedną z bardziej nieprzyjemnych dolegliwości bólowych w obrębie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Rwa kulszowa to rodzaj bólu, który występuje wzdłuż nerwu kulszowego biegnącego od dolnej części pleców, przez pośladek, aż do kończyn dolnych. Wywołuje go najczęściej ucisk lub podrażnienie nerwu kulszowego, W efekcie pacjent odczuwa ból, mrowienie, drętwienie lub osłabienie mięśni oplatających ten nerw. Jak przekonują specjaliści z CRSclinic, zanim jednak zaczniemy się zastanawiać, jak złagodzić ból kręgosłupa lędźwiowego, warto zorientować się, o jakich przyczynach tego bólu w przypadku rwy kulszowej mowa. Najczęstszą przyczyną rwy kulszowej jest przepuklina dysku międzykręgowego powodujące ucisk na nerw i w wyniku tego wywołująca ból. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że ból mogą wywoływać różnego rodzaju urazy, przeciążenia i stany zapalne w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.

Objawy rwy kulszowej

Podrażnione korzenie nerwu kulszowego najczęściej objawiają się:

bólem w okolicy lędźwiowej,

ograniczeniem ruchomości kręgosłupa lędźwiowego (trudno się chodzi, nie mówiąc już np. o prowadzeniu samochodu),

uczuciem sztywności odcinka lędźwiowego

bolesnością przy zmianie pozycji, np. z siedzącej na stojącą.

Jak radzić sobie w przypadku ataku rwy kulszowej? Rwa kulszowa — leczenie

Wiele przypadków rwy kulszowej można leczyć za pomocą leków przeciwbólowych, ćwiczeń fizycznych, fizjoterapii lub zaawansowanych terapii, takich jak zastrzyki przeciwbólowe lub zabiegi chirurgiczne w przypadkach ciężkich. Jeśli podejrzewasz, że cierpisz na rwę kulszową, przede wszystkim ogranicz możliwie aktywność ruchową. Pozycja leżąca przy rwie kulszowej pozwala nieco odciążyć bolesny odcinek kręgosłupa. Hasło rwa kulszowa leczenie w sieci może dać ci wiele różnych odpowiedzi. Najlepiej jednak z uciskiem nerwu kulszowego zgłosić się do specjalisty, który przeprowadzi potrzebną diagnostykę (np. skieruje na rezonans) i oceni skalę problemu, a dopiero potem zaproponuje rozwiązanie. Możliwości jest wiele: od blokady po kriolezję. Największe wsparcie otrzymasz od ortopedy. Jeśli jednak rwą jest częścią szerszego problemu, potrzebny może być neurochirurg. Warto zawsze, pod odpowiednią opieką, rozważyć skorzystanie z fizjoterapii (pod warunkiem że jest to możliwe).