Rygiel do bramy – jaka jest jego rola w bezpieczeństwie domu?

Rygiel do bramy – ogólna charakterystyka

Brama po prawidłowym montażu może samodzielnie się otwierać. Nie tylko ze względu na intensywne podmuchy wiatru, choć jest to podstawowy czynnik wpływający na zniszczenie ogrodzenia oraz elementów przydomowej architektury. Również w wyniku oparcia się na niej, przez zacinający deszcz, a nawet z powodu instalacji bez zwrócenia uwagi na prawidłowe wypionowanie i wypoziomowanie skrzydeł. Tak czy inaczej, rygle do bramy skutecznie chronią przed niekontrolowanym otwieraniem się bramy, lecz na zupełnie różne sposoby.

Standardowy rygiel ma typową dla tego urządzenia konstrukcję – składa się z giętego profilu w kształcie litery L oraz płytek montażowych – jedną na jedno skrzydło, druga na kolejne. W razie chęci odblokowania bramy wystarczy pociągnąć za uchwyt rygla. To standardowy, najtańszy wariant, który doskonale spełnia swoją funkcję i nie bez powodu stanowi najpopularniejszy wybór wśród prywatnych konsumentów.

Rygle do bramy – różna budowa, jeden cel

Rygle różnią się pomiędzy sobą wieloma parametrami technicznymi, łączy je jednak przede wszystkim materiał zastosowany do produkcji. To przeważnie stal, która znakomicie znosi ciągłą ekspozycję na niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym na deszcz, śnieg, mróz oraz bardzo intensywne promieniowanie słoneczne. Większość producentów powierzchnię zewnętrzną rygla wykańcza ocynkiem. To w zasadzie jedyna forma zabezpieczenia tego elementu przed rozwojem korozji, która działa destrukcyjnie na każdy podzespół wykonany z tego właśnie materiału. Ocynk to podstawa podczas zakupu, dlatego w razie braku informacji na temat wykończenia, warto zapytać o nie sprzedawcę.

Czasami poza ocynkiem wykorzystuje się także malowanie proszkowe oraz kilka innych sposobów, dzięki którym rygiel jest zabezpieczony przed uszkodzeniem oraz prezentuje się atrakcyjne.

Jakie są rodzaje rygli do bramy?

Na rynku znajduje się całe mnóstwo rygli, które dzięki różnej konstrukcji można z łatwością dopasować do rodzaju swojej bramy. Urządzenia te są na tyle odmienne, że czasami ich wymienny montaż w zasadzie nie jest możliwy.

Rygle proste – najbardziej podstawowy model, w którym to wysuwany pręt (zasuwę) należy wyciągnąć z zamka w celu otwarcia i wsunąć z powrotem podczas zamykania. Ze względu na zupełnie nieskomplikowaną budowę ten model jest oferowany w zdecydowanie najniższej cenie.

Rygle sprężynowe – ich podstawową i zdecydowanie największą zaletą jest z całą pewnością funkcja „powrotu” rygla do pozycji wyjściowej. Dzięki temu nie trzeba pamiętać o ponownym zaryglowaniu bramy. Rygiel jest stale utrzymywany przez silną sprężynę w pozycji zamkniętej (wysunięty rygiel), przez co puszczenie uchwytu zapewnia ponowne wysunięcie się zasuwy i zamknięcie skrzydła. To jedno z najlepszych rozwiązań dla osób, które stawiają na wysoki komfort eksploatacji.

Rygle elektryczne – to forma automatyzacji budynku i zarazem ciekawy wybór dla zaawansowanych użytkowników. Działanie rygla jest w tym przypadku uzależnione od impulsu elektrycznego, który odblokowuje go w razie np. wciśnięcia przełącznika na bramie lub na pilocie zdalnego sterowania.

Jak zatem widać, na rynku znajdziemy wiele rodzajów rygli, które warto dopasować do swoich oczekiwań oraz możliwości finansowych i technicznych.

Czy rygle do bramy są niezbędne?

Każdy rygiel do bramy spełnia wiele funkcji, szczególnie pod kątem domowego bezpieczeństwa, dlatego też ich montaż powinien być obligatoryjny. Zresztą zawsze namawiają do tego instalatorzy, dla których oddanie bramy do użytku bez montażu rygla jest proszeniem się o kłopoty. A te niestety nastąpią prędzej niż później. Brama, nawet ta najlepiej zamontowana i wypoziomowana, może się z łatwością otworzyć bez jej zabezpieczenia. To częsta sytuacja między innymi podczas mocnych podmuchów wiatru, kiedy to siła pędu powietrza może otworzyć nawet najcięższe skrzydła. Przed czym chronią rygle?

Przed uszkodzeniem samego skrzydła – nawet najlepiej zamontowana brama może ulec doszczętnemu zniszczeniu po nadmiernym otwarciu się skrzydła. Niestety koszty naprawy są z reguły bardzo wysokie i zazwyczaj wiążą się z dyskomfortem dla domowników, gdyż aż do czasu naprawy nie będzie możliwości ponownego zamknięcia bramy.

Przed uszkodzeniem przydomowych elementów architektury – w tym kwiatów czy kosztownego oświetlenia. Jeszcze większy problem jest w przypadku, gdy stosunkowo blisko bramy stał motocykl lub samochód. Wówczas do kosztów wymiany bramy dochodzą także te związane z naprawą blacharsko-lakierniczą.

Przed zagrożeniem dla ludzi i zwierząt – samoczynne otwieranie się bramy jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem także dla zwierząt oraz domowników. Skrzydła są bardzo ciężkie, dlatego po nabraniu dużego pędu mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia.

Przed wejściem złodziei – niektóre rygle do bramy są wyposażone w elementy zabezpieczające przed ich otwarciem przez nieproszonych gości. Ci w razie chęci np. kradzieży, musieliby sforsować bramę, do czego dochodzi stosunkowo rzadko ze względu na dużo hałasu i ryzyko złapania.

Przed dzikimi zwierzętami – dziki, sarny, a nawet lisy czy bezpańskie psy – dla tych zwierząt lekko uchylona brama stanowi w zasadzie zaproszenie na posesję. To szczególnie niebezpieczna sytuacja na obszarach wiejskich, lecz nie tylko.

Bardzo istotny jest wybór odpowiedniej marki. Rygle są narażone na uszkodzenia w wyniku działania na nie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Te mogą z łatwością uszkodzić ich powierzchnię zewnętrzną, lecz także zmniejszyć wydajność ich działania. Warto stawiać na dobre marki i kierować się opiniami – w końcu rygle zazwyczaj montuje się z myślą o wieloletnim użytkowaniu.