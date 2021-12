Rynek pracy w Lublinie - W tych branżach wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów w 2022

Jak wygląda rynek pracy w Lublinie

Lublin kojarzony jest najczęściej z burakami cukrowymi, jednak trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że branża spożywcza, chociaż dominuje, powoli musi ustępować pola innym gałęziom przemysłu.

Lublin jest miastem akademickim i na tej bazie kwitnie tu rynek nowych technologii, rozwija się branża przemysłowa, finansowa, transportowa, a także usług dla biznesu. Szczegółowe oferty pracy można zobaczyć tutaj: https://www.gowork.pl/praca/lublin;l.

Stopa bezrobocia w Lublinie jest nieco wyższa, niż wynosi średnia krajowa, z drugiej strony trzeba odnotować jej systematyczny spadek. Biorąc pod uwagę pandemię i wyraźne zawirowania na rynku pracy trzeba być dobrej myśli. Analitycy przewidują, że w 2022 roku bezrobocie wróci do poziomu sprzed pandemii.

Tych fachowców brakowało w Lublinie w 2021 roku

Podobnie jak w całym kraju, tak i w Lublinie wyraźnie widać było zróżnicowane zapotrzebowanie na fachowców z różnych branż. Największe zapotrzebowanie było na szeroko pojętych budowlańców. Brakowało zarówno specjalistów wąskiej kadry kierowniczej i inżynieryjnej, jak i techników obsługi maszyn budowlanych, a także pracowników niewykwalifikowanych.

Najczęściej poszukiwano murarzy, stolarzy, monterów rusztowań, ślusarzy, zbrojarzy, betoniarzy, cieśli i spawaczy.

W Lublinie bardzo intensywnie rozwinęła się branża IT i szybko zaczęła zgłaszać wakaty, zwłaszcza na stanowiskach programistów, analityków, administratorów sieci i baz danych.

Brakowało specjalistów branży finansowej – dyrektorów finansowych, bankowców, księgowych, doradców, audytorów i analityków finansowych.

W 2021 w Lublinie było dużo wolnych etatów w branży medycznej, co nie było szczególnym zaskoczeniem. Podobne braki zgłaszają szpitale i placówki medyczne w całej Polsce. Brakuje zwłaszcza lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów, ale też pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. Z pokrewnej branży spedycyjnej brakowało kierowców karetek.

Czy rok 2022 przyniesie duże zmiany na rynku pracy w Lublinie?

Gwałtownej rewolucji nie należy się spodziewać, co nie znaczy, że cechą charakterystyczną lubelskiego rynku pracy będzie stagnacja. Spodziewane są raczej powolne, acz nieuchronne zmiany, które umocnią przemysł, branżę naukowo-technologiczną i spedycyjną. Trzeba pamiętać, że w Lublinie działa lotnisko, więc branża transportowa ma tu bardzo duże pole do działania.

W przyszłym roku nadal intensywnie będą poszukiwani pracownicy branży IT – programiści, testerzy i analitycy raczej nie będą długo bezrobotni.

Branża naukowo-technologiczna będzie poszukiwała przede wszystkim chemików, biologów, biochemików oraz inżynierów. Można się spodziewać dalszego dynamicznego rozwoju tego sektora.

Branża budowlana nie zwalnia tempa i wszystko wskazuje na to, że ten stan utrzyma się jeszcze co najmniej kilka sezonów. Liczne inwestycje mieszkaniowe i usługowo-mieszkaniowe to gwarancja zatrudnienia dla fachowców budowlanych oraz pracowników bez kwalifikacji.

Także branża spedycyjna i spożywcza będą potrzebowały nowych rąk do pracy.

Przedstawiciele zawodów niszowych będą mieli jeszcze większe problemy ze znalezieniem pracy niż do tej pory. Raczej nie opłaca się studiować bibliotekoznawstwa, filozofii i politologii.

W tych branżach w 2022 roku zarobisz w Lublinie najwięcej

Jeśli chodzi o przyszłoroczne wynagrodzenia, to tu raczej nie będzie niespodzianki. Na pewno pojawią się podwyżki pensji, nie tylko minimalnej, ale nie będzie przetasowań w poziomie wynagrodzeń w poszczególnych sektorach.

Najwięcej zarobią przedstawiciele branży IT, budowlańcy, finansiści i przedstawiciele branży nowych technologii, wyraźnie widać, że wysokość zarobków koreluje z brakami kadrowymi. Oznacza to nie tylko finansowe docenianie fachowców, ale też próby przyciągnięcia ich do nowych pracodawców wysokimi wynagrodzeniami.