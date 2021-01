Samodzielny montaż fotowoltaiki - oszczędnie, ale z zachowaniem bezpieczeństwa

Jednak co w sytuacji, kiedy nie chcemy wzywać firmy zajmującej się profesjonalnym montażem fotowoltaiki, lecz wolelibyśmy zainstalować ją na własną rękę? Czy w naszym kraju istnieje taka możliwość? Oczywiście, natomiast wymaga ona odpowiedniego przygotowania oraz zachowania niezbędnych środków ostrożności.

Samodzielny montaż fotowoltaiki

Polskie prawo nie zabrania samodzielnego montażu paneli fotowoltaicznych na terenie własnej posesji, jednak wymaga od osoby instalującej właściwych uprawnień i wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia całego procesu. Oba warunki są kluczowe, jeśli zależy Ci na tym, aby instalacja była wydajna i działała zgodnie z planem. Musisz też poinformować o swoim zamiarze lokalnego dostawcę energii.

Osoby, które decydują się na to rozwiązanie robią to przeważnie z powodu niższych kosztów - panele przeznaczone do montażu we własnym zakresie mają ceny niższe nawet o dwadzieścia, trzydzieści procent od tych z profesjonalnym montażem. W poniższym artykule sprawdzimy czy w dłuższej perspektywie czasu jest to rzeczywiście opłacalne oraz czy warto zdecydować się na ten krok zamiast pozostawić go fachowcom.

Jak instalować, aby zachować bezpieczeństwo?

Przede wszystkim na początku niezbędna będzie konsultacja Twojego projektu z inżynierem budowlanym połaci dachowej, aby sprawdzić jakie są możliwości dodatkowego obciążenia. Absolutną koniecznością będzie użycie wyłącznie sprawdzonych, wysokojakościowych elementów dedykowanych do montażu fotowoltaiki, zaprojektowanych z solidnych tworzyw, odpornych na zniszczenia wywołane warunkami atmosferycznymi.

Podłączanie paneli fotowoltaicznych do inwertera i ich złączenie należy wykonywać nocą lub w porze wieczornej, gdyż w słoneczny dzień wytwarzają one niebezpieczne napięcie. Próba rozdzielenia ciągu paneli lub pełnej instalacji za dnia może skończyć się tragicznie, gdyż instalacja fotowoltaiczna wytwarza napięcie do 1000V będące niebezpiecznym dla naszego zdrowia, a nawet życia.

Oczywiście pod żadnym pozorem nie instalujemy paneli podczas opadów, jak deszcz, śnieg czy grad. Poza tym robimy to wyłącznie z właściwym zaopatrzeniem, niezbędnym podczas pracy na wysokościach. Konieczne jest także posiadanie uprawnień SEP do 1000V. 2.2. Prace na wysokości.

Jak wygląda proces instalacji fotowoltaiki?

W celu przeprowadzenia sprawnej instalacji, oprócz paneli będziesz potrzebować:

systemu mocującego,

kabli,

inwertera,

narzędzi - drabiny, wierteł, śrub etc.

Proces instalacji rozpocznij od przymocowania konstrukcji nośnej do dachu. Następnie przymocuj panele PV do konstrukcji nośnej, a potem połącz je szeregowo lub z mikroinwerterami. W dalszej kolejności należy zainstalować na ścianie falownik lub połączyć mikroinwertery, a później złączyć panele przy pomocy kabla DC oraz połączyć je poprzez kabel AC ze skrzynką bezpieczników.

Pod tym linkiem znajduje się szczegółowy poradnik na temat samodzielnego montażu paneli - znajdziesz tu całą niezbędną wiedzę i praktyczne porady.

Kwestie na jakie musisz zwrócić uwagę

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, samodzielna instalacja paneli pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy, jednak nieumiejętny montaż może obniżyć ich wydajność. Z tego względu powinieneś zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

Położenie i nachylenie dachu Twojego domu względem słońca.

To, jak zacienienie zmienia się z każdą porą roku oraz dnia.

Występowanie drzew, a także innych przeszkód znajdujących się w okolicy i mogących stanowić problem w przyszłości.

We wszystkich powyższych przypadkach istnieje ryzyko niewłaściwych obliczeń lub obserwacji, jeśli nie jesteś profesjonalistą. Z tego powodu instalowanie fotowoltaiki na własną rękę zawsze stanowi pewnego rodzaju ryzyko, że w przypadku wystąpienia błędu, straty mogą wziąć górę nad oszczędnościami.

Zatem czy naprawdę warto?

Jeśli posiadasz lub znasz kogoś, kto posiada uprawnienia oraz jesteś pewien swych umiejętności i skuteczności obliczeń - jak najbardziej warto! Wcześniej jednak dobrze jest nabyć dodatkową wiedzę z materiałów dostępnych w Internecie, jak na przykład zaproponowany przez nas poradnik. Warto też porozmawiać z osobami bardziej doświadczonym od nas, gdyż zwiększa to gwarancję poprawnej instalacji oraz bezproblemowego działania paneli. Bezpłatną pomoc telefoniczną świadczą też firmy sprzedające panele do samodzielnego montażu.