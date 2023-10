Satyna, cargo, cygaretki: jakie spodnie nosić tej jesieni?

Szerokie satynowe spodnie

W ciągu ostatnich kilku sezonów jednym z głównych trendów w modzie pozostają szerokie spodnie. Ale tej jesieni w modelach mody są nie tylko gęste tkaniny. Styliści radzą wybrać satynowe szerokie spodnie dla tych, którzy chcą stworzyć stylowy wizerunek.

Szczególnie odpowiednie modele z niskim lądowaniem. Ale jeśli nie jesteś pewien, czy takie spodnie podkreślą Twoją sylwetkę, wybierz modele o wysokim kroju. Można je łatwo łączyć z krótszym topem lub bardziej solidnym topem.

Spodnie w prążki

Kiedyś uważane za przestarzałe, cienkie paski na ubraniach ponownie stały się jednym z głównych trendów w modzie. Wynika to w dużej mierze z faktu, że tej jesieni, a także przez cały rok, ubrania w stylu vintage są istotne. A spodnie w prążki są idealne do stworzenia klasycznego wyglądu inspirowanego latami 80-tymi.

Szerokie spodnie w prążki dobrze wyglądają z podstawowymi bluzkami i koszulami biurowymi. Połącz spodnie z kamizelką i kolorowymi akcesoriami, aby uzyskać wyjątkowo efektowny wygląd.

Srebrne spodnie

Wyrafinowany srebrny kolor to kolejny hit tego sezonu. Tym, którzy ostrożnie podchodzą do trendów, radzimy ograniczyć się do srebrnych dodatków. Jeśli jednak jesteś gotowa na eksperymenty, załóż błyszczące spodnie. Mogą być szerokie lub wąskie - skup się na swojej sylwetce i okolicznościach.

Srebrne spodnie z powodzeniem pasują do obrazu z ciemnym topem. Na przykład solidną czarną marynarką lub przytulnym kardiganem. Uzupełnij nietypową torbą i okularami przeciwsłonecznymi z szerokimi oprawkami.

Proste czarne jeansy

Ta opcja jest idealna dla tych, którzy preferują minimalistyczny styl i cenią sobie wygodę. Oprócz tego, że czarne jeansy dobrze komponują się z różnymi ubraniami, optycznie wydłużają wizerunek i wyszczuplają sylwetkę.

Jeśli nie masz jeszcze modnego modelu, postaw na czarne jeansy o średnim kroju. Idealnie, jeśli model będzie prosty lub lekko rozszerzany do dołu. Wybierając spodnie, zwróć uwagę na jakość szwów i okuć.

Spodnie z ekoskóry

Kolejną rzeczą, która stała się uniwersalna w garderobie na sezon jesienno-zimowy, są spodnie wykonane z ekoskóry. Na późną jesień najlepiej wybierać modele z cienkim ociepleniem. Dobrze trzymają swój kształt i pozwalają czuć się komfortowo w każdych warunkach pogodowych.

Jak szerokie i długie będą spodnie z ekoskóry, możesz wybrać sam. Istnieją różne modele w tym trendzie. Nawiasem mówiąc, styliści zalecają, aby kobiety, które lubią jasne stroje, nie odmawiały noszenia skórzanych spodni w jasnych kolorach.

Spodnie cygaretki

Zwężane ku dołowi spodnie cygaretki również powracają do trendów tej jesieni. Cechą charakterystyczną takich spodni jest to, że są one dość wysokie, dzięki czemu dobrze podkreślają talię. Najczęściej pasek jest wykonany z tego samego modelu co spodnie, więc obraz okazuje się kompletny, a sylwetka jest wizualnie rozciągnięta.

Spodnie papierosowe dobrze wyglądają na dziewczynach o dowolnej figurze. Najważniejsze jest, aby wybrać model wykonany z wysokiej jakości gęstej tkaniny i upewnić się, że spodnie są w Twoim rozmiarze.

Niezwykle szerokie cargo

Dla tych, którzy preferują sportowy styl na co dzień, polecamy zwrócić uwagę na ulubione już spodnie-cargo. Ten model wygląda spektakularnie w połączeniu z trampkami i butami na wysokim obcasie. Wszystko zależy od nastroju i preferencji.

W tym sezonie szczególnie istotne są ekstremalnie szerokie cargo w naturalnych odcieniach: beżowym, zielonym lub ciemnoniebieskim. Modne są również cargo z gumkami przy kostkach i rozkloszowane spodnie.