Okazuje się, że ścianki odgradzające sprawdzają się podczas organizacji przestrzeni i - co ważne - nie wymagają przeprowadzania wielkiego remontu. W obecnych czasach stawiamy na nie również w sklepach, hotelach czy urzędach. Trwająca już ponad rok pandemia sprawiła, że nauczyliśmy się wykorzystywać je do ochrony przed wirusami. Co powinieneś o nich wiedzieć?

Dotychczas ścianki szklane pojawiały się przede wszystkim w biurach - sprawdzały się jako sposób na praktyczną organizację przestrzeni biurowej. Ich niewątpliwą zaletą jest minimalistyczny design, który pozwalał osiągnąć naprawdę estetyczny efekt. Należy podkreślić także fakt, że ich wprowadzenie nie wymagało wielkiego remontu i nie wiązało się z aż tak dużymi kosztami, jak w przypadku stawiania standardowych ścian działowych. Co więcej, przedsiębiorcy zyskali możliwość naniesienia na nie swoich logotypów, by nadać biurowej przestrzeni bardziej indywidualnego charakteru. W naszym artykule przedstawiamy wszystkie ich najważniejsze zalety.

Ścianki szklane - zalety

Dotychczas głównym celem, do którego wykorzystywaliśmy ścianki szklane, był sprawny podział przestrzeni biurowej. Odkąd w zeszłym roku świat obezwładnił panoszący się po nim wirus Sars-COV-2, zaczęliśmy używać ich na zupełnie nowy sposób - pojawiają się w hotelach, urzędach czy nawet sklepach, by skutecznie ograniczać rozprzestrzenianie się drobnoustrojów. Zarówno klienci, jak i pracownicy tych miejsc doceniają je ze względu na stosunkowo niewielką inwazyjność. Co to znaczy? Przegroda szklana umożliwia w pełni komfortową wymianę zdań - obie strony stale widzą się i słyszą.

Co sprawia, że ścianki szklane są chętnie wybierane przez przedsiębiorców? Zwróć uwagę, że pozwalają zachować dostęp do światła naturalnego. Gdyby zastąpić je standardowymi ściankami działowymi, poszczególne pomieszczenia wydzielone z dużej przestrzeni stałyby się ciemne i sprawiały wrażenie niezwykle ciasnych. Wpłynęłoby to niekorzystnie na samopoczucie, a co za tym idzie - efektywność pracowników. Brak dostępu do naturalnego światła spowodowałby także większe zużycie prądu, co przełożyłoby się na wzrost kosztów stałych przedsiębiorstwa.

Ścianki szklane są chętnie wykorzystywane w przestrzeni biurowej, a szczególnie w działach obsługi klienta, gdzie jednocześnie przez telefon rozmawia czasami nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt osób. To dlatego, że cechują je skuteczne ograniczanie hałasu. Z tego względu niektórzy przedsiębiorcy decydują się na ich wybór do stworzenia osobnej przestrzeni, w której odbywają się istotne rozmowy pracowników z poszczególnych zespołów. Przegrody szklane sprawiają, że firma zyskuje lepszą organizację.

Należy także podkreślić, że przegrody szklane są znacznie łatwiejsze w utrzymaniu w czystości względem tradycyjnych rozwiązań. Przedsiębiorcy nie muszą inwestować w żadne specjalistyczne środki do mycia czy pokrywać je specjalistyczną farbą odporną na ścieranie. Wystarczy zupełnie klasyczny płyn do mycia szyb, by utrzymać je w naprawdę dobrej kondycji na długi czas.