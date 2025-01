Siła, która zmienia oblicze rolnictwa – AGRO PARK 2025!

To wyjątkowe wydarzenie, które łączy producentów, dystrybutorów oraz pasjonatów rolnictwa. XVII edycja wydarzenia zapowiada się imponująco, ponad 120 wystawców, z czego ponad 20 po raz pierwszy w Lublinie, ogromna Strefa największych ciągników świata, potężne kombajny, najnowocześniejszy sprzęt i rozwiązania dla rolnictwa, konkurs dla zwiedzających, to wszystko i wiele więcej czeka na rolników, którzy tak licznie odwiedzają Targi Agro-Park.

Moc, która napędza rolnictwo- Strefa największych ciągników rolniczych na świecie

Nowością tegorocznych targów będzie specjalnie wydzielona strefa, w której zobaczymy największe

i najmocniejsze ciągniki na świecie. W niedzielę 9 lutego gościem specjalnym na Strefie najmocniejszych ciągników będzie najsilniejszy człowiek świata-Mariusz Pudzianowski, który oprócz tego , że jest wybitnym zawodnikiem sztuk walki to jest również sadownikiem, więc zna branżę rolniczą od podszewki. Poza wielkimi i mocnymi ciągnikami na hali C będzie można również zobaczyć na placu przed halami bardzo rzadko prezentowane na targach rolniczych kombajny do buraków, ziemniaków i zboża. Targi AGRO-PARK w Lublinie to przede wszystkim długa historia, którą tworzymy wspólnie

z naszymi wystawcami, zwiedzającymi. Przez ostatnie lata staraliśmy się sprostać rosnącym wymaganiom branży rolniczej, dlatego ogromnie cieszy nas fakt, że po raz kolejny uda nam się zorganizować targi na bardzo wysokim, rekordowym poziomie. Targi Agro-Park to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń rolniczych w naszym kraju, które co roku przyciąga coraz liczniejsze grono wystawców i zwiedzających - podkreśla Dyrektor Projektu Maciej Wituch.