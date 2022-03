Siłowniki pneumatyczne w instalacjach przemysłowych

Zastosowanie sterowania pneumatycznego

Cenną zaletą systemów pneumatycznych jest ich duża odporność na wpływy środowiska. Pracują one niezależnie od dużych wahań temperatury, zanieczyszczeń, wibracji, a nawet lekkich szarpnięć. Ze względu na swoją funkcjonalność oraz dostępne wykonania ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej systemy pneumatyczne mogą być stosowane w atmosferze korozyjnej, a także w miejscach stale narażonych na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych oraz w strefach zagrożonych wybuchem.

Jeśli chodzi o przemieszczanie lub przenoszenie obiektu bez naruszania jego struktury materiałowej, nie ma innego czynnika roboczego, który w sposób tak niezawodny, jak sprężone powietrze, pozwala na wytworzenie odpowiedniej siły lub momentu . Żadne inne narzędzie nie jest tak wydajne i szybkie w przekształcaniu energii w działanie. Nigdzie indziej w automatyce maszyna nie zareaguje tak sprawnie na sygnały sterujące, jak w pneumatyce.

Kolejną istotną cechą stosowania pneumatycznych systemów i siłowników jest ich korzystna cena w stosunku do czasu użytkowania i trwałości. Same siłowniki charakteryzują się prostą konstrukcją i wysoką niezawodnością, dzięki czemu ewentualne naprawy są niedrogie.

Jak długo trwa produkcja siłownika pneumatycznego?

Jeśli zleci się to doświadczonej firmie, która na co dzień produkuje takie elementy, produkcja nowego siłownika może być zakończona w ciągu 24 godzin. Wytwarzanie siłowników liniowych tłoczyskowych i beztłoczyskowych, które są dostępne są jako jednostronnego działania (pchające i ciągnące oraz dwustronnego działania) można podzielić na kilka etapów. Należą do nich:

Cięcie profilu według zlecenia produkcyjnego, Obróbka komponentów, czyli gwintowanie, cięcie tłoczyska o długości i średnicy wg zlecenia produkcyjnego, gwintowanie końcówek tłoczyska na obrabiarce, frezowanie tłoczyska wg zlecenia produkcyjnego. Montaż siłownika pneumatycznego, Test siłownika zgodnie z normą ISO, Czyszczenie i pakowanie w rękawy zabezpieczające.

Beztłoczyskowe siłowniki pneumatyczne mogą być wykorzystywane w maszynach i instalacjach, które wymagają długich przemieszczeń (nawet do 6000 mm) oraz tam gdzie potrzebne są duże prędkości ruchu. Są one odporne na przeciążenia, a napęd zatrzymuje się automatycznie po przekroczeniu dopuszczalnej wartości obciążenia.

Siłowniki są wyposażone w magnes, dzięki czemu mogą współpracować z bezdotykowymi czujnikami położenia tłoka, zarówno kontaktronowymi, jak i elektronicznymi oraz z przetwornikami przemieszczenia. Umożliwiają one pełną automatyzację maszyn i instalacji. Przy ograniczonej przestrzeni zaleca się stosowanie siłowników kompaktowych i dociskowych. Jeżeli są one wykonane zgodnie z normą ISO 21287, można na nich zamontować typowe elementy mocujące od siłowników znormalizowanych ISO 15552.

Siłowniki pneumatyczne od producenta

Siłowniki pneumatyczne dwustronnego i jednostronnego działania z tłoczyskiem oraz siłowniki beztłoczyskowe, również z podwójnym tłoczyskiem produkuje firma Air-Com. Jest to jeden z najbardziej znanych producentów elementów pneumatycznych w branży. Siłowniki pneumatyczne w ofercie Air-Com.pl wytwarzane są na zamówienie w ciągu 24 godzin. Charakteryzują się one wysoką niezawodnością działania, małymi oporami ruchu i płynnością pracy, a także długim okresem eksploatacji w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych.