Skąd pozyskiwać wykwalifikowanego pracownika?

Gdzie szukać najlepszych specjalistów?

Jeszcze stosunkowo niedawno, aby znaleźć wykwalifikowanego pracownika, wystarczyło zmieścić ogłoszenie na jednym z portali internetowych lub własnej stronie internetowej. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W wielu branżach panuje rynek pracownika. Mowa przede wszystkim o branży IT, ale nie tylko. Na liczne oferty pracy na atrakcyjnych warunkach mogą liczyć także osoby związane z branżą e-commerce (specjaliści ds. marketingu internetowego czy social mediów). Nie spada zapotrzebowanie na specjalistów związanych ze spedycją i finansami. Na dobre warunki zatrudnienia mogą liczyć także pracownicy fizyczni np. elektrycy czy budowlańcy. O ile dotarcie do osób, które stawiają pierwsze kroki w wyżej wymienionych branżach, nie stanowi problemu, to kłopot zaczyna się, gdy poszukujemy osób łączących wiedzę z doświadczeniem. Przedsiębiorcy doskonale wiedzą, że najtrudniej obsadzić stanowiska specjalistyczne, menedżerskie i kierownicze, które wiążą się nie tylko z atrakcyjnymi zarobkami, ale także dużą odpowiedzialnością. Wybór niewłaściwej osoby może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami finansowymi dla całej organizacji.

Czy na rynku pracownika trudno samodzielnie znaleźć specjalistę?

Samodzielne poszukiwanie pracowników, zwłaszcza wyższego szczebla, nie należy do najłatwiejszych zadań. Doskonała znajomość zasad panujących w organizacji nie wystarczy. Rekruter musi wykazać się także zdolnością analitycznego myślenia, komunikatywnością i otwartością na drugiego człowieka. W branży HR bardzo przydaje się znajomość podstawowych zagadnień z zakresu psychologii i socjologii. Dlatego nie zawsze osoba stojąca na najwyższym szczeblu w hierarchii firmy, będzie najlepszym rekruterem. Coraz więcej przedsiębiorców powierza więc proces wyłonienia najlepszych kandydatów firmom zewnętrznym. Profesjonalna agencja rekrutacyjna oferuje kompleksowe usługi rekrutacyjne. Łączy tradycyjne metody poszukiwania pracowników (np. za pomocą ogłoszeń na portalach internetowych) z headhuntingiem. Aby dotrzeć do najlepszych kandydatów z branży, korzystają z własnych baz pracowników. Dzięki temu mogą pozyskać pracownika, który aktywnie nie szuka pracy, ale jest gotowy do zmiany zatrudnienia, jeśli otrzyma bardziej atrakcyjne warunki.

Dużym wyzwaniem dla pracodawców jest nie tylko pozyskanie wysoko wykwalifikowanego pracownika, ale także jego utrzymanie. Dlatego agencje rekrutacyjne oferują także usługi Employer Brandingowe. Budowanie wizerunku, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji, to jeden ze sposobów na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. Przeprowadzanie regularnych badań ilościowych i jakościowych pomaga znaleźć obszary wymagające zmian. Wielokanałowe działania pozwalają nie tylko przyciągnąć nowych pracowników do firmy, ale także zatrzymać dotychczasowych.