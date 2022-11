Skup książek

Zalety skupu książek

Niektóre osoby fascynują się literaturą i chętnie kupują nowe książki obyczajowe, przyrodnicze, naukowe, czy też albumy o sztuce i modzie. Niestety pojemność domowej biblioteczki jest ograniczona i przychodzi taki moment, gdy części książek po prostu trzeba się pozbyć. W takiej sytuacji wiele osób zastanawia się nad samodzielną sprzedażą księgozbioru przez internet. W praktyce nie jest zwykle możliwe, ponieważ na znalezienie odpowiedniego klienta trzeba czekać bardzo długo, a książki wciąż leżą na półkach. Inni myślą o wyrzuceniu książek lub oddaniu ich do biblioteki, jednak takie rozwiązanie nie przynosi żadnych korzyści finansowych. Właśnie dlatego doskonałą opcją jest skontaktowanie się z firmą, skupującą książki. W ten sposób można odzyskać część pieniędzy, włożonych wcześniej w zakup literatury, a także zyskać miejsca na półkach na nowe pozycje książkowe.

Gdzie sprzedać swoje książki?

To właśnie w SkupSzopie możesz sprawdzić cenę każdej swojej książki, którą chcesz sprzedać. Wystarczy, że wprowadzisz numer ISBN danej pozycji na stronie internetowej, a książka zostanie od razu wyceniona. Po wprowadzeniu kilku lub kilkunastu numerów ISBN, osiągniesz cenę minimalną potrzebną do sprzedaży. Firma jest zainteresowana wszystkimi książkami, wydanymi po 2005 roku, poza podręcznikami szkolnymi i akademickimi. Później wybierz sposób wysyłki - możesz zdecydować się na bezpłatny odbiór paczki przez kuriera. Pieniądze otrzymasz do 48 godzin od dostarczenia paczki do siedziby firmy. To bardzo prosty i przyjemny proces, który pozwoli ci na pozbycie się niepotrzebnych książek i zarobienie dodatkowej gotówki. Takie rozwiązanie jest na pewno lepsze i bardziej korzystne niż wyrzucanie książek lub sprzedawanie ich na własną rękę przez wiele miesięcy.