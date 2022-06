Słoneczne prognozy na jesień życia dzięki środkom UE

Ale to nie jedyne działania w ramach projektu „Nasi Seniorzy”, bo 20 uczestników objętych zostało usługami opiekuńczymi, odpowiadającymi indywidualnym potrzebom, świadczonym w ich domach.

- To zarówno opieka, jak i zajęcia specjalistyczne prowadzone przez fizjoterapeutów i rehabilitantów. Świadczymy też pomoc w zabiegach higienicznych, a także wsparcie w codziennych obowiązkach: zakupach, przygotowywaniu posiłków, drobnych porządkach, załatwianiu urzędowych formalności czy dotarciu na wizytę u lekarza – tłumaczy pani koordynator i podkreśla: - Czasem może być potrzebna krótka rozmowa czy zwyczajny spacer.

„Nasi Seniorzy” to projekt, w oparciu o który powstało Lokalne Centrum Teleopieki dla Seniorów. Jego celem jest m.in. objęcie zdalną opieką osób starszych, które mieszkają samotnie i nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny. Żeby zapewnić im bezpieczeństwo oraz szybką i fachową pomoc, wyposażono ich w specjalne opaski na ręce. Te elektroniczne urządzenia do zdalnej opieki, dzięki którym można w łatwy sposób skontaktować się ze specjalistami czuwającymi nad stanem zdrowia osoby starszej, są lekkie i proste w obsłudze. Jeśli pojawi się potrzeba pomocy Tele-Anioła, wystarczy, że przez trzy sekundy przytrzyma się czerwony przycisk SOS, a urządzenie automatycznie połączy seniora z pracownikiem centrum teleopieki.

- Kompleksowym uzupełnieniem, udzielanego w ramach projektu wsparcia, jest wypożyczalnia sprzętu usprawniającego i rehabilitacyjnego, z której seniorzy korzystają nieodpłatnie – dodaje Beata Osiak. - Dotychczas z oferowanych w ramach projektu różnorodnych form wsparcia skorzystało 60 osób.

Przedsięwzięcia realizowane ze wsparciem unijnym, takie jak „Nasi Seniorzy” są niezwykle potrzebne, bo zmiany demograficzne, poprawa warunków życia oraz dostęp do usług ochrony zdrowia sprawiają, że w Polsce zwiększa się liczba osób po 60. roku życia w stosunku do całej populacji ludności. W 2035 roku odsetek ludności w wieku 60+ ma wynieść 30 proc., a w województwie lubelskim - 24 proc. Do 2050 roku ma wzrosnąć on do 42,7 proc., według prognozy ludności na lata 2014-2050 GUS i będzie niemal najwyższy w Unii Europejskiej.