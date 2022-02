Wadą takiego rozwiązania jest fakt, iż maszyny przemysłowe tego typu są drogie. Musimy przygotować się również na długi czas drukowania, szczególnie dużych obiektów, a w momencie, gdy zmieniamy materiał, powinniśmy bardzo dokładnie wyczyścić sprzęt.

Drukowanie w technologii FDM

Technologia FDM (Fused Deposition Modeling) to metoda osadzania topionego materiału. Druk polega na użyciu tworzyw sztucznych, które pod wpływem wysokich temperatur w bloku grzewczym, stają się na tyle plastyczne, że głowica drukująca może nanieść je warstwa, po warstwie. Drukarki te sprawdzają się do tworzenia funkcjonalnych prototypów oraz do szybkiego wytwarzania narzędzi różnego rodzaju.

Modele tworzone za pomocą drukarek 3D FDM wymagają zastosowania podpór, ponieważ używając tej technologii druku, mogą wystąpić nadlewki oraz problemy z niedolaniem filamentu. Zainstalowanie specjalnego oprogramowania sprawia, że w bardzo łatwy sposób można dobrać odpowiednią strukturę podpór. Ważny jest również rodzaj ułożenia modelu na platformie roboczej.

Proces drukowania na tego rodzaju sprzęcie jest łatwy do nauki. Drukarki FDM sprawdzą się zarówno w firmach (maszyny przemysłowe), jak i do indywidualnego użytku (drukarki desktopowe). W maszynach przemysłowych najczęściej zamiast filamentu wykorzystuje się specjalny granulat.

Zaletą tej technologii jest jej brak kontaktu z toksycznymi materiałami. Zazwyczaj proces ten jest bezpieczny dla środowiska i nie tworzy szkodliwych oparów. Decydując się na druk FDM mamy duży wybór niedrogich materiałów w wielu kolorach. Technologia ta świetnie sprawdza się do produkcji elementów o średnich rozmiarach. Jej plusem jest również m.in. większe pole robocze niż w druku innymi technologiami, wysoka stabilność strukturalna oraz duża odporność chemiczna polipropylenu, używanego do produkcji elementów.

Jednak nie jest to technologia bez wad. Mamy tutaj ograniczone opcje projektowania. Cienkie ściany będą niemożliwe do wydrukowania. Technologia ta nie pozwala również na druk ostrych krawędzi w płaszczyźnie pionowej i ostrych kątów. Wydrukowane modele są najsłabsze w pionowe kierunku budowy. Technologia ta wymaga struktur podporowych (z tego samego materiału, z którego wykonany jest model), a druk bywa niedokładny. Co więcej, trudno również kontrolować temperaturę, jaka powstaje w komorze roboczej.

Podsumowanie - FDM vs SLS

W przypadku FDM do tworzenia obiektów wykorzystuje się materiały termoplastyczne, najczęściej w formie szpuli z filamentem. Cały proces druku przebiega bardzo sprawnie i pozwala na szybkie prototypowanie i wytwarzanie narzędzi. Coraz popularniejsze stają się również modele medyczne, wytwarzane na tego typu drukarkach.

Z kolei selektywne spiekanie laserowe pozwala nam na znacznie szersze wykorzystanie, od funkcjonalnych, ruchomych prototypów, które testowane są w tunelach aerodynamicznych (mogą przechodzić również inne testy eksperymentalne) aż do komponentów końcowych, które drukuje się w średnich i małych seriach.

Druk SLS obecnie wykorzystywany jest w przemyśle chemicznym, maszynowym, a nawet w jubilerstwie oraz stomatologii. Metoda druku 3D w technologii SLS znalazła swoje zastosowanie także w edukacji i jest wykorzystywana przez profesorów do nauczania studentów. Wydruki mogą być używane jako gotowe części w wielu sektorach.