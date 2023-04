Sneakersy damskie – jak wybrać i nosić wygodne buty na co dzień?

DAMSKIE SNEAKERSY SKÓRZANE ZE WSTAWKĄ Z MOTYWEM ZWIERZĘCYM WITTCHEN

Jaki kolor sneakersów damskich sprawdzi się na co dzień?

Jesteś fanką kolorowego obuwia? Świetnie się składa, gdyż w tym sezonie królują sneakersy damskie w energetycznych barwach, w szczególności:

różowe,

pomarańczowe,

żółte,

zielone,

czerwone.

Nie wiesz, na co się zdecydować? Strzałem w dziesiątkę będą pomarańczowe sneakersy damskie na wysokiej białej platformie. Wbrew pozorom są bardzo lekkie i doskonale sprawdzą się na co dzień. Noś je latem do beżowych szortów i pastelowej koszuli z lnu lub wiosną do oliwkowej parki, białego T-shirtu i jeansowych dzwonów. Zamiast torebki możesz wybrać czarny plecak urozmaicony pikowaniem lub chwostami.