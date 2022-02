Sofy nie tylko do salonu – gdzie jeszcze warto umieścić takie meble?

Sofa to także dobre rozwiązanie do pokoju dziecka – a w szczególności nastolatka. Jest świetną alternatywą dla klasycznego łóżka. Wprowadzi także do pomieszczenia nutkę “poważniejszego” charakteru, co w przypadku dojrzewających pociech jest niezwykle istotne.

Po raz kolejny musisz jednak zadbać o komfortową leżankę. Upewnij się, czy w jej wnętrzu znajdziesz sprężyny połączone z pianką. Sprawdź także, jak duża jest powierzchnia spania oraz czy leżanka jest równa. Łatwy w obsłudze mechanizm rozkładania, np. typu DL, będzie dodatkowym atutem – tak samo, jak pojemnik na pościel.

Dobierając sofę do pokoju dziecka, zwróć także uwagę na jej gabaryty. Do mniejszych pomieszczeń wybierz model bez boków lub osadzony na wysokich nóżkach. Taki mebel będzie sprawiał wrażenie lekkiego i z pewnością nie zagraci pomieszczenia.