Spadek – nie taka prosta sprawa

Prawo spadkowe to dziedzina niełatwa, bo bardzo rozbudowana gałąź prawa cywilnego stanowi nie tylko o prostym przejęciu praw i obowiązków majątkowych po śmierci spadkodawcy. Najczęściej o prawie spadkowym myślimy w kategoriach nabycia spadku. Jednakże spadek to nie tylko aktywa, to także długi spadkowego oraz nabycie spadku wraz z innymi współspadkobiercami. Czasem spadkobiercy ustawowi zostają pominięci w dziedziczeniu, co wiąże się z dochodzeniem zachowku od obdarowanych testamentem lub darowiznami za życia spadkodawcy.

Mówiąc o spadku nie sposób też pominąć sposobu jego podziału, bo czasami aby, spadkobierca mógł swobodnie rozporządzać swoją nieruchomością konieczne jest uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (działek, gruntów, kamienic, mieszkań, gospodarstw rolnych). Innym zagadnieniem jest zdecydowanie co zrobić w sytuacji, gdy scheda spadkowa jest obciążona długami lub w spadku zmarły pozostawił jedynie długi. W takich sytuacjach decyzję o dalszych krokach podjąć można dopiero po ustaleniu co wchodzi w skład spadku i ewentualnie po próbie porozumienia się z wierzycielami w celu spłaty zadłużenia spadkowego.

Samo przyjęcie spadku może być też niezwykle trudne dla osób mieszkających za granicą, które nie mają możliwości (także z powodu ograniczeń wynikających z pandemii Covid-19) przylotu lub przyjazdu do Polski, w celu przeprowadzenia spraw spadkowych. Trudną sprawą jest też odrzucenie spadku w imieniu swoim oraz swoich małoletnich dzieci, czy ujawnienie prawa spadkobiercy w księgach wieczystych i ewidencji gruntów i budynków.

