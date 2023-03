Spędź magiczną Wielkanoc w górach!

3 powody do spędzenia świąt wielkanocnych w Zakopanem

Wyjątkowe rodzinne śniadanie wielkanocne z widokiem na góry

Od zawsze marzyłaś o tym, aby ktoś inny przygotował dla ciebie i twojej rodziny tradycyjne śniadanie wielkanocne? Teraz jest to możliwe. Spędzając Wielkanoc w Zakopanem, w naszym ośrodku, nie musisz się martwić żadnymi przygotowaniami do świąt. Tym razem to my przygotujemy dla Was wspaniałe śniadanie, którym będziecie mogli się rozkoszować w naszej sali z widokiem na góry. Święta wielkanocne w takim otoczeniu mają wyjątkowy, niepowtarzalny klimat, którego trzeba doświadczyć na własnej skórze, aby go zrozumieć. Co będzie należeć do twoich codziennych obowiązków? Rankiem wstanie i udanie się na pyszne śniadanie, a następnie spędzenie czasu tak, jak lubisz to robić najbardziej.

Aktywna Wielkanoc w Zakopanem

Jeśli nie należysz do osób, które lubią spędzać czas przed telewizorem i na kanapie, Zakopane daje ci wiele możliwości aktywnego spędzania świąt. Począwszy od spacerów po Krupówkach, poprzez wycieczki do łatwych dolinek, aż po nieco bardziej wymagające wypady w góry. Zróżnicowane pod względem trudności szlaki turystyczne sprawiają, że każdy znajdzie tu miejsce idealne dla siebie. Wieczorami odpoczniesz natomiast przy naszej kolacji w formie bufetu szwedzkiego lub wybierzesz się do jednej z licznych karczm i restauracji. Ciekawą propozycją są także baseny termalne, w większości czynne w okresie świąt wielkanocnych.

Święta Wielkanocne z dala od domu

Każdy z nas ma prawo spędzać święta w sposób, który lubi najbardziej i od dawna o nim marzył. Jeśli twoim marzeniem jest spędzić Wielkanoc w Zakopanem, nie pozwól sobie wmówić, że robisz coś niewłaściwego. Zakopane w okresie świąt Wielkiej Nocy jest znacznie spokojniejsze niż w grudniu, dzięki czemu łatwiej także znaleźć noclegi w cenach, które cię interesują. Do wyboru masz pensjonaty i hotele o różnym standardzie i w różnych lokalizacjach. My serdecznie zapraszamy do spędzenia świąt w naszym obiekcie. W naszej ofercie polecamy pakiet wielkanocny, w którym zachowana została dawna tradycja świąt wielkanocnych zarówno pod względem menu, wystroju, jak i duchowego przeżywania tych świąt. Dla wszystkich gości przygotowaliśmy także niespodziankę — ręcznie przygotowany koszyczek wielkanocny.

Inne powody do spędzenia świąt wielkanocnych w Zakopanem

Spędzając czas Wielkiej Nocy właśnie u nas, będą tu czekać na ciebie nasze rzemieślnicze świąteczne wypieki, a udając się w Niedzielę Wielkanocną do kościoła, weźmiesz udział w tradycyjnym góralskim nabożeństwie. Dni świątecznego odpoczynku spędzone w Zakopanem, na pewno będzie można zaliczyć do najbardziej udanych w twoim życiu. Wszystkim osobom, dla których ważne jest spędzenie tego czasu w rodzinnym gronie, ale także liczy się domowa kuchnia, zachęcamy do kontaktu z nami i sprawdzenia, czy są jeszcze wolne terminy. Wszystkim przybywającym do Zakopanego, nie tylko znajdującym zakwaterowanie w naszym obiekcie, polecamy naszą domową kuchnię, w której czekają na was liczne kulinarne atrakcje.