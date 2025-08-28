Spływy Kajakowe Eskulapa – Roztoczańska przygoda, której się nie zapomina

Wiosło w dłoni, szmer wody, soczysta zieleń brzegów – oto idealny scenariusz na letnią ucieczkę od codzienności. Spływy Eskulapa w Zwierzyńcu zapraszają w podróż po krystalicznie czystym Wieprzu, gdzie każdy kilometr wiosłowania odsłania coraz bardziej urokliwe zakątki Roztocza.
Rzeka, która opowiada historie
Trasy dostosowane do każdego
Po dniu spływu – odpoczynek w klimatycznym domku
Grupy mile widziane!
Organizacja – prosta jak wiosłowanie z prądem
Dlaczego Spływy Eskulapa to świetny pomysł na wypoczynek?
- Cały dzień na łonie natury – od wiosła po wieczorny relaks w balii.
- Spokój i piękno Roztocza – dzika przyroda, czysta rzeka i wyjątkowa atmosfera.
- Dla każdego – wersje trasy istnieją od krótkich i relaksacyjnych po pełne przygody.
- Komfort bez zbędnych zmartwień – transport, nocleg, sprzęt w cenie – reszta to już tylko przyjemność.
- Dla stałych klientów atrakcyjne rabaty.
