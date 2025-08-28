Spływy Kajakowe Eskulapa – Roztoczańska przygoda, której się nie zapomina

Rzeka, która opowiada historie

Wieprz to nie jest zwykły nurt – to opowieść o naturze, ciszy i spokoju. Płynąc kajakiem, czujesz, jak świat zwalnia, a rozległa przyroda otula Cię spokojem, którego na co dzień brakuje. Ptaków śpiew, delikatne fale pod dnem kajaka i lekki wiatr tworzą scenę jak z marzeń.

Trasy dostosowane do każdego

Możesz wybrać spływ idealny dla siebie. Krótki, około 7-kilometrowy relaks z Obroczy do Zalewu Rudka, przy którym zmieścisz poranną kawę i łagodną przygodę – to doskonały wybór dla rodzin z małymi dziećmi. Dłuższe wersje – aż do 26 km prowadzące do Szczebrzeszyna – to propozycja dla tych, którzy chcą poczuć zew natury, wycisnąć z dnia maksimum wrażeń i zmierzyć się z własną wytrzymałością. Czas spływu wygląda tak: Obrocz → Rudka to około 2 h; Bagno to już 3 h; Żurawnica – 4 h; Brody Małe – 5 h; a najdłuższy odcinek – do Szczebrzeszyna – to pełne 6–7 h wodnego wędrowania. Transport w cenie kajaka dwuosobowego dodatkowo upraszcza całą logistykę – wszystko po to, byś mógł skupić się na przyjemnościach, a nie formalnościach.