Sposób na ból zęba - leki przeciwbólowe bez recepty

PO chce finansowania in vitro z budżetu państwa. A lokalne działaczki pytają: co z in vitro z kasy Lublina?

Przeznaczenia przez Ratusz 1,3 mln zł na dopłaty do zabiegów in vitro chce jedna z miejskich radnych, która domaga się wpisania takiej kwoty do budżetu Lublina na rok 2023. Ratusz na razie nie deklaruje, czy ulegnie tym namowom.