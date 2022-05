Ćwiczenia relaksacyjne i techniki oddechowe

Jest to świetny sposób na rozładowanie napięcia w naszych organizmach. Metodę tę możesz zastosować nawet w pracy na przerwie. Kilka głębokich wdechów i wydechów nikomu nie zaszkodziło, a wręcz zazwyczaj pomagało.

W sieci możesz znaleźć różne ciekawe tutoriale związane z ćwiczeniami relaksacyjnymi. Dzięki nim nastąpi rozluźnienie mięśni, minie uczucie niepokoju, wyciszysz się. Np. spróbuj medytacji!

Ponadto rozciąganie ciała pozytywnie wpłynie na organizm. Dodatkowo świetnie będzie jeżeli ćwiczenia relaksacyjne połączy się z technikami oddechowymi. Tak jak wspomnieliśmy we wcześniejszej części tekstu, jest to sposób radzenia sobie ze stresem, który można zastosować nawet w pracy!

Staraj się opanować emocje

Sposoby na stres to również nauka opanowywania emocji, których doświadczamy. Często w pracy, możemy być narażeni np. na nieprzychylne opinie, czy chociażby zbyt emocjonalny mail od przełożonego. Wtedy najważniejsze, aby nie reagować histerycznie, co z kolei również może postawić nas w niekorzystnej sytuacji względem współpracowników, czy szefostwa.

Najlepiej podczas sytuacji stresowej postarać się zachować spokój, odczekać chwilę, zanim się odpowie, poprosić o kilka minut przerwy. Musimy starać się zachować pozytywne nastawienie i nie popadać w emocje. Nie wolno wyolbrzymiać problemów, bo to tylko doprowadzi do jeszcze gorszej sytuacji aniżeli ta, w której się znajdujemy.

Wspomagaj się suplementami diety

Czasami, kiedy stres towarzyszy nam długotrwale i sobie z nim kompletnie nie radzimy, możemy sięgnąć po różne suplementy diety i nie tylko. W ostateczności, w sytuacjach kryzysowych można nawet sięgnąć po antydepresanty bez recepty. Jednak, na początek lepiej postawić na witaminy i minerały, które kojąco zadziałają na nasz układ nerwowy i pomogą radzić sobie ze stresem.

Istnieje wiele aptek, gdzie takowe suplementy diety możesz bez problemu kupić. Dobrze jest skonsultować się z farmaceutą przed zakupem, być może doradzi, najlepszy środek. Dobrym miejscem do wyszukania tego typu suplementów jest tania apteka internetowa.

Dobre rady odnośnie redukcji stresu

Wyżej przeczytałeś jakie sposoby na stres można zastosować, aby go zniwelować. Jednak czasami dochodzi do tego, że stres odczuwamy nie tylko w pracy, ale i w życiu codziennym. Co więcej, z pracy przynosimy go do domu, i odwrotnie co bardzo negatywnie wpływa na życie prywatne i rodzinne każdej z osób.

Dobrze jest nauczyć się opanować nerwy. Wiele osób różnie reaguje na sytuacje stresowe, zatem dobrze jest unikać dodatkowych aniżeli te, które mamy w pracy. Pamiętaj, że stres tylko szkodzi i każdy organizm reaguje inaczej z sytuacjami stresowymi.

Podsumowanie

Omówiliśmy techniki radzenia sobie ze stresem. Ważne jest to, aby zareagować w porę, bo zwlekanie może doprowadzić do przykrych konsekwencji opisanych powyżej. Pamiętaj, że wysiłek fizyczny jest świetnym sposobem na stres i może przynosić natychmiastową ulgę, ponadto zwróć uwagę na dobrą dietę, ćwiczenia relaksacyjne itp.

Możesz również wspomóc się suplementami diety. Skoro już wiesz jak radzić sobie ze stresem w pracy, mamy nadzieję, że od teraz twoje nerwy będą spokojniejsze!