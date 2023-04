Spotkanie biznesowe branży IT w Lublinie już 19.04.2023!

Organizacje oferujące swoje usługi w sektorze IT muszą być blisko nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, by skutecznie odpowiadać na potrzeby klientów. Posiadanie wsparcia profesjonalnego partnera zapewnia w tym aspekcie zauważalną przewagę konkurencyjną, z której w tym momencie korzystają już tysiące firm w całym kraju. Roadshow IT 2023 ma na celu przybliżenie dostępnych możliwości przedsiębiorcom, którym zależy na dalszym rozwoju.



Zaplanowane na [DATA] spotkanie przeznaczone jest dla sklepów prowadzących sprzedaż sprzętu IT, serwisów komputerowych, firm zajmujących się wdrażaniem i serwisem sieci komputerowych czy też przedsiębiorstw, które operują w obszarach cyberbezpieczeństwa i chmury obliczeniowej. W trakcie wydarzenia organizatorzy opowiedzą o oszczędnościach i benefitach wynikających z bliskiej współpracy z dystrybutorem IT Ingram Micro, a także pokażą, jak codzienne wsparcie inżynierów pomaga przedsiębiorcom przygotowywać oferty, wygrywać przetargi i skutecznie wdrażać rozwiązania u swoich klientów.

Uczestnicy będą mogli porozmawiać o biznesie i potencjalnej współpracy w swobodnej atmosferze, przy kawie i lunchu, z przedstawicielami Ingram Micro oraz największych producentów z sektora IT, w tym Cisco, Dell, Fujitsu i Lenovo. Chętni zyskają szansę na poznanie funkcjonalności systemu sprzedaży online, który pozwala zaoszczędzić czas na zamówienia i korzystać z elastycznych warunków handlowych oraz kredytów kupieckich dla partnerów. Nie zabraknie również quizów i konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.



Organizatorem spotkania jest Ingram Micro - dostawca produktów IT, który oferuje 200 000 produktów od 150 producentów. Dysponujący magazynem o powierzchni 80 000 m2 w Polsce oraz magazynem centralnym w Monachium, wspiera lokalne firmy poprzez sprawną logistykę i realizację zamówień w ciągu 24h. Partnerzy mogą również korzystać z eksperckiej wiedzy zespołu 100 certyfikowanych inżynierów wsparcia sprzedaży, którzy pomagają realizować projekty dla rozmaitych branż.

Roadshow IT 2023 w Lublinie rozpocznie się o godzinie 9:00 19.04.2023 r. Szczegółowe informacje o lokalizacji i agendzie zarejestrowani przedsiębiorcy otrzymują drogą mailową.

Dowiedz się więcej o Roadshow IT 2023 i zobacz, dlaczego warto przyjść na spotkanie biznesowe: https://poznajingram.pl/