Sprawdzone rady, jak prawidłowo pielęgnować zarost

Cztery sprawdzone porady, które pomogą utrzymać Twój zarost w dobrej kondycji

Kluczem do idealnego zarostu jest codzienna i świadoma pielęgnacja. Po pierwsze zarost trzeba regularnie myć. Specjalne produkty służące do tej czynności znajdziemy na stronie uZbira.pl. To jedyny sposób, aby pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń i pozostałości jedzenia, które mogą się w zaroście gromadzić. Najlepiej wybierać łagodne szampony do brody, które nie podrażnią skóry i pozwolą utrzymać brodę w dobrej kondycji. Nie mniej istotne jest przycinanie brody. Można to robić samodzielnie lub korzystać z usług Barbera. Taka pielęgnacja pozwoli utrzymać ładny wygląd i zapobiegnie rozdwajaniu się włosa. Dobrej jakości nożyczki do brody, trymer i dobre umiejętności pozwolą uzyskać pożądany kształt. Umyta i przycięta broda potrzebuje odpowiedniego nawilżenia. Pod zarostem znajduje się skóra, która może stać się sucha i podrażniona. Dlatego tak ważne jest, aby jej nie zaniedbywać i regularnie nawilżać. Możemy do tego używać olejku do brody, kremu nawilżającego lub balsamu. Pełna linia kosmetyków dobrej jakości czeka na nas na stronie https://uzbira.pl/kategoria/broda-i-wasy. Planując swoją pielęgnację brody nie powinniśmy zapominać o odpowiedniej diecie. Aby zarost był w dobrej kondycji, ważne jest także zdrowe odżywianie. Warto wzbogacić dietę o duże porcje białka, witamin i minerałów, takich jak witamina C, witamina E, biotyna, czy cynk.

Czym najlepiej pielęgnować zarost?

Broda dodaje uroku i sprawia, że mężczyzna wygląda atrakcyjnie. Jednak aby tak było, musi być ona zadbana i regularnie strzyżona. Decydując się na zapuszczanie brody trzeba koniecznie wyposażyć się w sprawdzone kosmetyki i akcesoria dedykowane brodaczom. Podstawowym narzędziem stosowanym codziennie powinna być szczotka. Pomoże pozbyć się skórek, usunie zanieczyszczenia z brody, a także umożliwi łatwiejsze rozczesywanie i stylizację brody. Sprawi, że modelowanie zarostu będzie możliwe. Szczotka pomoże także w równomiernym rozprowadzeniu kosmetyków. Skoro o nich mowa, to na listę must have trzeba wpisać: olejek do brody, balsam oraz wyżej wspomniany szampon do mycia zarostu. Olejek do brody, to produkt, bez którego nie możemy mówić o dobrej i właściwej pielęgnacji. Jest to kosmetyk, który nawilża nie tylko samą brodę, ale także przenika do skóry, która się pod nią znajduje. Obniżona produkcja sebum sprawia, że skóra jest wysuszona i skłonna do podrażnień. Olejek pomoże utrzymać brodę nawilżoną i zmiękczy włosy. Zapobiegnie ich łamaniu się oraz ułatwi stylizację. Sprawi, że broda nie będzie wysuszona, a także ochroni ją przed brzydkimi zapachami pochodzącymi z otoczenia. Kosmetyk ten może zawierać naturalne składniki, takie jak olejek arganowy, jojoba, migdałowy, czy olej z awokado. Składniki eteryczne sprawią, że zarost będzie naprawdę dobrze pachniał. Balsam do brody będzie idealny, jeśli walczymy z nierównomiernie odstającymi włosami. Z jednej strony je wygładzi, a z drugiej pozwoli prawidłowo ułożyć. Trzeba pamiętać, że regularne stosowanie kosmetyków dedykowanych do brody, zapewni przyjemną miękkość i estetyczny wygląd.